مرشح لرئاسة فاسكو دا غاما البرازيلي يعد جماهيره بالتعاقد مع مهاجم نادي الهلال السعودي

وعد أحد المرشحين لرئاسة نادي فاسكو دا غاما البرازيلي بالتعاقد مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب وسط الهلال السعودي، ومواطنه ماريو بالوتيلي، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في حال فوزه في الانتخابات.

وانضم جيوفينكو إلى بطل آسيا في يناير/كانون الثاني عام 2019 لمدة ثلاثة مواسم، وساهم في فوز الفريق بدوري أبطال آسيا العام الماضي.

ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن شبكة "فوكس سبورتس" البرازيلية أن لويز روبرتو ليفين سيانو المرشح لرئاسة النادي البرازيلي يأمل في ضم المهاجمين الثلاثة، وتعهد بذلك قائلا: "نحن نتفاوض ونحاول بناء فاسكو الذي نحلم به. بالوتيلي وإبراهيموفيتش لديهما نفس وكيل الأعمال (مينو رايولا). سيكون إبراهيموفيتش مشروعًا أكثر جرأة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يتعين علينا التفكير في اللاعبين العظماء الذين سيصلون، فقط سنجلب لاعبين رائعين. إذا لم ينضم أحد سنفكر في الآخر. إذا كان لدينا لاعبون على مستوى جيوفينكو وبالوتيلي فسيكون لدينا فريق تنافسي".

وعاد إبراهيموفيتش وبالوتيلي إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم مع ميلان وبريشيا على الترتيب، بينما يلعب جيوفينكو حاليًا في الهلال.

وتوج فاسكو ببطولة كأس ليبرتادوريس في عام 1998 وكامبيوناتو برازيليرو في عام 2000، لكنه في تراجع منذ ذلك الحين.

يذكر أن جيوفينكو ارتبط اسمه بالانتقال للعديد من الأندية الإيطالية وتحديدا إنتر ميلان وبارما الصيف الحالي، وربما ينتقل للدوري التركي خاصة فنرباخشة.

وبدأ جيوفينكو، البالغ عمره 33 عاما، مسيرته في يوفنتوس في 2006 ولعب في إمبولي وبارما على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى بطل إيطاليا في 2012.

وبعد ثلاث سنوات رحل إلى تورونتو الكندي الذي قضى معه أربعة مواسم ناجحة، شهدت الفوز بلقب دوري المحترفين الأمريكي في 2017.

وحصد جيوفينكو ثلاثة ألقاب في البطولة الكندية، كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، قبل الخسارة أمام وادي الحجارة المكسيكي بركلات الترجيح.