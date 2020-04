سوشيال ميديا الرياضة: مختاريان يحيي ذكرى مذبحة الأرمن ومهاجم الهلال السعودي بالزي العربي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو: لن أنسى مسقط رأسي

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" ومن خلفه صورة لمدينة ماديرا البرتغالية والتي تعد مسقط رأس رونالدو، وعلق اللاعب، قائلًا: لا تنسَ أبدًا المكان الذي جئت منه".

نجوم إيطاليا على قمصان الأطباء

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لمجموعة من الأطباء والذين حرصوا على كتابة أسماء نجوم الكرة الإيطالية على قمصانهم.

وعلق اللاعب، قائلًا:"اليوم تلقيت هذه الصورة، تحت هذه الدعاوى، وتحت تلك الأسماء المكتوبة التي يعرفها الكثيرون منكم، ويدركون أو لا يدعمون هناك ماركو، ومارتا، وإيلينا، ودوناتو بالترتيب، إنهم وأولئك الذين يحبونهم، وأود اليوم أن أعرفهم وأتعرف عليهم وأؤيدهم، مع الأجزاء المقلوبة، لن تكون "شكرًا" كافية".

كيمبيمبي يتدرب على الملاكمة

نشر بريسنيل كيمبيمبي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" وظهر اللاعب وهو يتدرب على لعبة الملاكمة، وعلق كيمبيمبي، قائلًا:"دائمًا قتال".

إيسكو يكشف عن موهبة نجله

نشر إيسكو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لنجله مع كرة القدم، وعلق اللاعب، قائلًا:"ثيو يحب الكرة بالفعل مثل والده".

مختاريان يحيي ذكرى مذبحة الأرمن

نشر هينريك مختاريان لاعب نادي روما الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" إحياءً لذكرى مذبحة الأرمن، وعلق اللاعب ،قائلًا:"علينا أن نبقى في المنزل في 24 أبريل، لكننا ما زلنا نجتمع لإحياء الذكرى 105 للإبادة الجماعية للأرمن، دعونا نحترم الذاكرة، دعونا نحترم الحياة".

We have to stay home this #April24 , but still we come together to commemorate the 105th remembrance of the #ArmenianGenocide . Let‘s respect memory, let’s respect life 🕊🙏🏼 #NeverForget pic.twitter.com/QQEsy1nxyN

وميز يحاول الحفاظ على روتينه اليومي

نشر أندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" مع مجموعة من الكلاب، وعلق اللاعب، قائلًا:"محاولة بأي ثمن للحفاظ على نفس الروتين".

Trying at all cost keep the same routine 😂🤦🏻‍♂️ #COYB @Everton @premierleague @EASPORTSFIFA @SkySports pic.twitter.com/6ToFRvPt9Q

فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد جدته

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" مع جدته في مرحلة الطفولة، وعلق اللاعب، قائلًا:" عيد ميلاد سعيد يا غران، تقصد العالم لي، تهانينا بعيد ميلاد جدتي، لا نكت على سروالي الوردي من فضلك".

⁣⁰⁰No jokes about my pink pants please 🙄😜 pic.twitter.com/IJCoVulF4r

Happy birthday gran! You mean the world to me ❤️🎂// Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag oma! ❤️🎂

برناردو سيلفا يشارك في حملة دعائية لإحدى شركات التلفاز

شارك برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حملة دعائية لإحدى شركات التلفاز، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" ضمن الحملة الإعلانية، وعلق سيلفا، قائلًا:"كرة اليد كانت سيئة بما فيه الكفاية، لكنها وصلت إلى مسافة مترين؟ لا يمكنني ترك هذه الشريحة، حافظ على سلامتك عن طريق الابتعاد الاجتماعي عند مغادرة المنزل".

The handball was bad enough, but coming within 2 metres? I can't let that slide 🙅🏻‍♂️

Stay safe by social distancing when you leave the house ↔️

See the WHO guidelines here: https://t.co/WFWn4WMtjU

Follow @HisenseSports for the full video...#INTHEHOUSE #Ad pic.twitter.com/ceIAfS9i1V

— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) April 24, 2020