النادي الأهلي السعودي يرصد 10 ملايين يورو لضم الغاني كاليب إيكوبان

كشفت تقارير صحفية تركية أن المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، الصربي "فلادان ميلويفيتش" أخبر إدارة ناديه برغبته في التعاقد مع المهاجم الغاني كاليب إيكوبان لاعب طرابزون سبور التركي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "yeniakit"، فإن الإدارة الأهلاوية عرضت نحو 10 ملايين يورو للنادي التركي لضم إيكوبان.

الجدير بالذكر أن اللاعب يحمل أيضًا الجنسية الإيطالية، وهو مراقب من عدة أندية في "سيريا آي" أبرزها ميلان، كما أن رينجرز الأسكتلندي مهتم به.

وبدأ إيكوبان تجربته الاحترافية مع كييفو، علمًا بأنه يلعب بمركز المهاجم الثاني أو الجناح الأيمن.

واللاعب من مواليد العام 1994، حيث يبلغ من العمر 26 عامًا، وتبلغ قيمته السوقية نحو 3.2 مليون يورو، كما سبق له اللعب في فيرونا الإيطالي، وليدز الانجليزي، قبل الانتقال إلى طرابزون.