نادي الهلال السعودي يرفع عرضه لضم النيجيري أنطوني نواكايمي

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي الهلال السعودي ما زالت مصممة على ضم اللاعب النيجيري أنطوني نواكايمي لاعب فريق طرابزون سبور التركي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "yeniakit" التركية فإن إدارة الهلال رفعت عرضها لضم اللاعب لنحو 10 ملايين يورو لفريقه الحالي علما بأن العرض الأول كان بقيمة 8 ملايين يورو.

وكانت صحيفة "milliyet" قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الهلال عرضت نحو 8 ملايين يورو لضم اللاعب بيد أن إدارة ناديه ترى أن قيمته لن تقل عن 12 أو 13 مليون يورو.

وتحدثت الصحيفة نقلا عن رئيس النادي أن اللاعب سبق وأن تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية نظير 6 ملايين يورو لكنهم رفضوا لحاجة النادي إلى جهوده.

اللاعب يبلغ من العمر 31 عاما وأحرز هذا الموسم بحسب الصحيفة 13 هدفا وصنع 11 هدفا آخرين لزملائه علما بأنه في موسمين مع الفريق سجل 24 هدفا وصنع 20 فرصة.

يذكر أن كلا من الكولومبي رادميل فالكاو والبرازيلي أندرسون تاليسكا والنيجيري انطوني نواكايمي قد ارتبطت أسماؤهم بنادي الهلال لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي القادم.