ناد أوروبي جديد ينضم إلى سباق التعاقد مع نجم نادي الهلال السعودي

انضم ناد أوروبي جديد إلى سباق التعاقد مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، نجم نادي الهلال السعودي، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد جيوفينكو، البالغ من العمر 33 عاماً، مع الهلال في صيف 2021، علماً بأنه انتقل إلى "الزعيم" في صيف 2019 من نادي تورنتو الكندي.

وقال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي إن جيوفينكو تلقى عرضاً جاداً للانتقال إلى نادي فناربخشه التركي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إلى أن مسئولي فناربخشه بدأوا بالفعل اتصالات رسمية مع جيوفينكو لإقناعه بالانتقال إلى الدوري التركي في الموسم المقبل.

وأكد أن جيوفينكو تلقى عروضاً أخرى من نادي بارما الإيطالي وفاسكو دا غاما البرازيلي خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

وتبلغ القيمة التسويقية للإيطالي جيوفينكو ما يقرب من 4.5 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

وسبق للاعب الوسط جيوفينكو اللعب بقميص نادي يوفنتوس وإمبولي وبارما في إيطاليا، ونجح في قيادة الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسخته الأخيرة.

وشارك جيوفينكو في 25 مباراة مع الهلال، وأحرز 6 أهداف وصنع 8 أخرى.