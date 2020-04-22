جامعة الملك سعود تعلن شروط تمديد أو تأجير واستثمار استاد "محيط الرعب" (شاهد)

أعلنت جامعة الملك سعود عن رغبتها بتمديد تأجير أو استثمار الملعب الرياضي بالجامعة حتى العاشر من شوال.

وأصدرت الجامعة بيانًا رسميًا قالت فيه إن آخر موعد للاطلاع وسحب الشروط، سيكون يوم الثلاثاء 10 شوال المقبل.

وأضافت: "يقدم العرض الاستثماري والضمان البنكي بظرف مغلق في موع أقصاه يوم الاثنين 16 شوال".

ووفقًا للبيان سيتم فتح المظاريف يوم الثلاثاء 17 شوال.

جامعة الملك سعود تعلن عن رغبتها بتمديد تأجير أو استثمار الملعب الرياضي بالجامعة حتى العاشر من شوال .. لتفاصيل أكثر، يمكنكم مراسلة البريد الإلكتروني: stadium@ksu.edu.sa pic.twitter.com/Mymprvvksx — جامعة الملك سعود (@_KSU) April 22, 2020

وحصلت شركة "صلة" الراعية لنادي الهلال على حق استثمار الملعب عام 2017، وانتهى مع بداية 2020.

وستاد جامعة الملك سعود واحد من أفضل ملاعب السعودية، ويتسع لـ25 ألف مشجع.

وفي يناير الماضي ذكرت صحيفة "مكة" أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تسعى لإنهاء إجراءات تجديد عقدها مع جامعة الملك سعود في الرياض لتمديد عقد استثمار ملعب الجامعة "محيط الرعب" 3 سنوات مقبلة تنتهي بنهاية 2023.

كما قالت صحيفة "اليوم" إن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت وعدد من أعضاء الشرف يسعون للدخول في المنافسة على الاستثمار باستاد جامعة الملك سعود.