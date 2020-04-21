بعدما علقوا في مطار ألمانيا.. محترفو أندية الاتحاد والشباب وضمك يستغيثون للدخول لبلدهم (فيديو)

كشف الأرجنتيني ليوناردو جيل، لاعب نادي الاتحاد السعودي، في مقطع فيديو برفقة مواطنيه لاعب ضمك سيرجيو فيتور، ولاعب الشباب كريستيان جوانكا بأنهم عالقون في مطار فرانكفورت في ألمانيا.

وقال جيل، وفقًا لـ "TNTSports"، إنهم حصولوا على تصريح من السفارة الأرجنتينية في المملكة، ولكن عندما وصلوا إلى ألمانيا أخبروهم أن التصريح لم يصل، لذا كان عليهم البقاء في مطار فرانكفورت منذ يوم الجمعة الماضي.

#TNTSportsEnCasa 🏠 | 💬 "Colo" Gil, varado en Alemania 🇩🇪 🗣 "Quiero agradecerle a @alferdez por todo lo que está haciendo por los argentinos"

🗣 "Felicito al Gobierno de La Nación 🇦🇷 por lo que está haciendo"

🗣 "Ojalá Dios quiera podamos tener el permiso para poder regresar" pic.twitter.com/nPaky7XnFA — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 20, 2020

وأوضح اللاعب الأرجنتيني خلال حديثه أنهم ينامون في المطار، لكون الفنادق ممتلئة:"هناك فندق صغير في المطار، ولكن لم يكن فيه سوى غرفتين، ففضلنا أن يكونا لوالدة جوانكا وابنتيه".

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد سمحت لمحترفيها بالعودة لبلادهم بعد التنسيق مع سفاراتهم في المملكة إذا أرادوا ذلك خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

وكانت وزارة الرياضة قد قررت سريعًا تعليق النشاط الرياضي في المملكة منذ، يوم 15 مارس الماضي، وذلك كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم.

وكان ليوناردو جيل انضم لصفوف نادي الاتحاد، في يناير الماضي، قادمًا من نادي روساريو سنترال الأرجنتيني.