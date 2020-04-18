فهد الأنصاري يكشف سر رحيله عن نادي الاتحاد السعودي وفشل صفقة عودته (فيديو)

كشف فهد الأنصاري لاعب القادسية الكويتي، سبب رحيله عن صفوف نادي الاتحاد السعودي، كاشفا في الوقت نفسه فشل عودته للفريق هذا الموسم.

وقال الأنصاري خلال تصريحات عبر "إنستغرام"، إنه كان حزينا بشدة، إزاء رحيله عن الاتحاد، خاصة بعدما توج معه بكأسي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وكان متصدرا للدوري قبل رحيله.

وأضاف: "كنت أريد البقاء مع الاتحاد واستقرار الفريق، ولكن ماذا حدث؟ الإدارة قامت باستبعاد 14 لاعبا وهدمت استقرار النادي، تخيل أي منظومة تقوم بإزالة حوالي ثلاثة إرباع الفريق".

فهد الانصاري : زعلت زعل شديد لخروجي من الاتحاد لأني حققت كأس الملك وقبلها ولي العهد وكنت ابغى الاتحاد يستقر ولكن ماذا حدث ؟ الادارة شالت 14 لاعب وهدمت الاستقرار 💣 pic.twitter.com/WIu6hpDxpE — المدرج الذهبي (@AImodrj) April 18, 2020

وأوضح: "هذا الموسم كان من المفترض أن ألعب في نادي الاتحاد بنسبة 70% بعد تواصل أنمار الحائلي، رئيس النادي، معي، ولكن لويس سييرا، المدرب السابق، هو من رفض إتمام الصفقة".

🇰🇼 فهد الانصاري :

هذا الموسم كان من المفترض العب في نادي الاتحاد بنسبة 70٪ بعد تواصل أنمار الحائلي معايا .. ولكن لويس سييرا هو من رفض هذه الصققة pic.twitter.com/71FLX9L2iw — اتي تايقرز | اجلس في بيتك (@itti_Tigers) April 17, 2020

وكان فهد الأنصاري قد انتقل لصفوف الاتحاد على سبيل الإعارة من القادسية، ولعب مع العميد بين 2016 و18، ثم انتقل للفيصلي ولعب موسم 2018-19.

وقدم الأنصاري لاعب القادسية الكويتي حاليا، مستوى متميزا مع الاتحاد، وكذلك الفيصلي السعودي الذي كان المحطة الأخيرة له محليا، بعد أن غادره نهاية الموسم الماضي عائدا إلى بلاده.