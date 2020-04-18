فهد الأنصاري يكشف سر رحيله عن نادي الاتحاد السعودي وفشل صفقة عودته (فيديو)

فهد الأنصاري يكشف سر رحيله عن نادي...

قدم الأنصاري لاعب القادسية الكويتي حالياً، مستوى متميزاً مع الاتحاد

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف فهد الأنصاري لاعب القادسية الكويتي، سبب رحيله عن صفوف نادي الاتحاد السعودي، كاشفا في الوقت نفسه فشل عودته للفريق هذا الموسم.

وقال الأنصاري خلال تصريحات عبر "إنستغرام"، إنه كان حزينا بشدة، إزاء رحيله عن الاتحاد، خاصة بعدما توج معه بكأسي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وكان متصدرا للدوري قبل رحيله.

وأضاف: "كنت أريد البقاء مع الاتحاد واستقرار الفريق، ولكن ماذا حدث؟ الإدارة قامت باستبعاد 14 لاعبا وهدمت استقرار النادي، تخيل أي منظومة تقوم بإزالة حوالي ثلاثة إرباع الفريق".

وأوضح: "هذا الموسم كان من المفترض أن ألعب في نادي الاتحاد بنسبة 70% بعد تواصل أنمار الحائلي، رئيس النادي، معي، ولكن لويس سييرا، المدرب السابق، هو من رفض إتمام الصفقة".

وكان فهد الأنصاري قد انتقل لصفوف الاتحاد على سبيل الإعارة من القادسية، ولعب مع العميد بين 2016 و18، ثم انتقل للفيصلي ولعب موسم 2018-19.

وقدم الأنصاري لاعب القادسية الكويتي حاليا، مستوى متميزا مع الاتحاد، وكذلك الفيصلي السعودي الذي كان المحطة الأخيرة له محليا، بعد أن غادره نهاية الموسم الماضي عائدا إلى بلاده.

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