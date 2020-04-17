نادي الاتحاد السعودي يحذر لاعبيه من الإدلاء بتصريحات لأي وسيلة إعلامية

وجهت إدارة نادي الاتحاد السعودي تحذيرا للاعبيها بضرورة عدم الإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، أو عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلا عن مصادرها، فإن التصريحات يجب أن تكون بإذن من إدارة النادي، مع تطبيق اللائحة الداخلية على كل من يخالف النظام، وذلك في تحرك يهدف إلى التقيد التام بالتعليمات.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الكرة أصدرت تعميمًا لجميع اللاعبين، تؤكد فيه أهمية الالتزام باللائحة الداخلية للنادي.

وكان فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، قد قدم اعتذاره لجماهير نادي النصر؛ بسبب احتفاله بفوز فريقه على النصر الموسم الماضي.

وقال اللاعب في بث مباشر على إنستغرام مع الإعلامي السعودي رياض المزهر: "أعتذر لجماهير النصر إذا أغضبتهم هذه الاحتفالية".

واحتفل المولد بالهدف الثالث والفوز على النصر بمسابقة الدوري السعودي أمام الجماهير النصراوية في الرياض.

وهو ما استدعى سعود الصرامي، المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، للتعليق على الواقعة، ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلا: "أخلاقيات الكبار يا فهد".