كاريلو يرشح لاعبَين من بيرو للانضمام إلى نادي الهلال السعودي.. من هما؟

رشّح البيروفي الدولي أندريه كاريلو، نجم نادي الهلال السعودي، مواطنَيه جوازينيو أروي، ولويز أدفنيكولا، كي يزاملاه برفقة الزعيم في الدوري السعودي.

وقال كاريلو، في مقابلة مع صحيفة "إكسيستوسا" البيروفية، ردا على سؤال حول اللاعبين البيروفيين الذين يريد أن يراهم في ناديه الهلال السعودي: "بالطبع هناك العديد من اللاعبين الميزين في بيرو، الذين يمكنهم الإجادة والتألق في الدوري السعودي، وعلى رأسهم جوازينيو أروي، إنه لاعب جيد للغاية، ويملك الكثير من المهارات الفنية العالية، ويجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم".

وأضاف كاريلو: "أنا أقوى في الأداء من أروي، ولكن الأخير يملك مزايا عديدة، مثل اللعب بكلتا القدمين، والاختراق من الاطراف والعمق، إنه لاعب عظيم".

ويبلغ أروي من العمر 27 عاما، ويلعب في نادي "أليانز ليما" في بيرو.

وأشار كاريلو أيضا إلى رغبته في ضم الظهير الأيمن لويز أدفنيكولا إلى صفوف الهلال، حيث يلعب حاليا في نادي رايو فايكانو الإسباني، ويبلغ من العمر 30 عاما.

وانتقل كاريلو إلى الهلال السعودي من نادي بنفيكا البرتغالي في صيف 2019، مقابل 9.5 مليون يورو، وشارك مع الزعيم في 26 مباراة، وأحرز 6 أهداف وصنع مثلها، وكان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج الموج الأزرق بدوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة.