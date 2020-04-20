ناديان برازيليان ينافسان بارما على سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الاثنين، أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو محترف نادي الهلال السعودي، تلقى عروضا من ناديين برازيليين.

وبحسب ما نقل موقع "كالشيو ميركاتو" فإن أندية بوتافوغو وفاسكو دي جاما أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع جيوفينكو، إضافة لنادي بارما الإيطالي.

وانضم جيوفينكو للهلال في يناير 2019، قادما من تورنتو الكندي، لكن اللاعب أعلن في تصريحات أنه يرغب في العودة لكرة القدم الإيطالية من جديد طمعا في العودة لمنتخب بلاده.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن جيوفينكو لعب للهلال 50 مباراة، سجل فيها 12 هدفا وصنع 14.

ونال جيوفينكو مع الهلال لقب دوري أبطال أسيا، وشارك مع الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية.

وسبق لجيوفينكو أن لعب ليوفنتوس الإيطالي، حيث سجل له 20 هدفا وصنع 23 في 132 مباراة، ونال معه 3 ألقاب في الدوري الإيطالي، و لقبا في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي.