بعد أزمة مهند عسيري وهتان باهبري.. إدارة نادي الهلال السعودي توجه تحذيرا رسميا للاعبين

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال السعودي وجهت خطابا رسميا للاعبي الفريق بشأن ظهورهم في حوارات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجزيرة"، عبر حسابها على تويتر، يوم الإثنين، فقد أصدرت الإدارة الهلالية قرارا بمنع ظهور اللاعبين في لقاءات مباشرة عبر (البث) أو من خلال حساباتهم الشخصية، وأن يكون ذلك بالتنسيق مع المركز الإعلامي بالنادي".

وتعرض أكثر من نجم في الدوري السعودي لأزمات، أبرزهم: ثنائي الاتحاد فواز القرني، وعبدالرحمن العبدول، ومهند عسيري مهاجم الأهلي.

وقال عسيري لهتان خلال حديثهما عبر بث إنستغرام: "بصراحة أحسن شيء أنك ذهبت الهلال، ناد كبير ويحقق كل الأشياء التي تريدها".

وشعر جمهور الأهلي بالغضب الشديد من تصريحات مهند عسيري، حيث وصفوا الأمر بأنه يُقلل من قدر الأهلي؛ كون لاعب في الفريق الأهلاوي يُشيد بالمنافس.

وكان برنامج "الحصاد الرياضي" قال إن إدارة الأهلي تتجه لخصم 150 ألف ريال من راتب مهند عسيري إذا ثبت امتداحه لنادي الهلال خلال مقطع الفيديو.

وطلبت إدارة الأهلي من عسيري إحضار فيديو ظهوره مع هتان باهبري كاملا، وذلك قبل إصدار أي عقوبة بحقه.

كما تم القبض على ثنائي نادي الاتحاد بسبب تهكمهما على رجال الأمن، أثناء حظر التجول، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة.