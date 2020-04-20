تقرير: بافيتيمبي غوميز يوافق على البقاء في صفوف نادي الهلال السعودي لموسم آخر

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال السعودي، وافق على عرض إدارة "الزعيم" للاستمرار موسما آخر في الدوري السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن ما سمَّته "مصدرا مطلعا بنادي الهلال"، فإن اللاعب أبدى موافقته المبدئية على البقاء مع الموج الأزرق، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية حتى ختام الموسم الرياضي.

وغادر غوميز، السعودية، متجها إلى فرنسا، وذلك لرؤية عائلته في ظل تعليق النشاط الرياضي حاليا في البلاد.

وكتب غوميز عبر حسابه في تويتر باللغة العربية: "مغادرة فورية للقاء عائلتي، أودّ أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية وكل من يعمل كل يوم لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة".

يذكر أن غوميز انضم للفريق الهلالي في صيف 2018 قادما من نادي غلطة سراي، وتُوج مع الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي، وشارك كذلك في حصول الهلال على المركز الرابع بمونديال قطر 2019.

وكانت وزارة الرياضة السعودية كانت أصدرت قرارا بتعليق النشاط الرياضي والمباريات منذ يوم الـ 14 من مارس الماضي وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.