نادي الهلال السعودي يرد على تقارير مفاوضاته مع تاليسكا وفالكاو

رد نادي الهلال السعودي على التقارير التي انتشرت خلال الأيام الماضية، عن دخول إدارة "الزعيم" في مفاوضات قوية لضم الثنائي الكولومبي راداميل فالكاو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب فريق غوانزو إيفرغراند الصيني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، يوم السبت، نقلا عن مصادر وصفتها بالرسمية، في نادي الهلال، فإن "الإدارة لم تدخل في أي مفاوضات مع أي لاعب أجنبي في الأيام الماضية، سواء فالكاو أو غير"، مشيرة إلى أن هذه الأنباء مجرد شائعات.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الهلال لم تفتح أيضا خط المفاوضات مع أي لاعب أجنبي في الفريق، سواء بتجديد عقده أو تمديد فترة التعاقد معه، في ظل الظروف الراهنة لأزمة تفشي فيروس كورونا، وتعليق الأنشطة الرياضية في المملكة، مؤكدة أن كافة الأمور مؤجلة إلى وقت آخر.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن رغبة إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، في التعاقد مع تاليسكا، ودخولها في مفاوضات جادة لضمه.

وانضم تاليسكا لصفوف فريق غوانزو الصيني في يناير 2019 قادماً من بنفيكا البرتغالي، ويتربط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2022 المقبل.

وشارك النجم البرازيلي في 45 مباراة مع غوانزو بمختلف المسابقات، وسجل تاليسكا 32 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة وذلك بحسب موقع “ترانسفير ماركت”.

فيما أكدت تقارير صحفية تركية، أن فالكاو، اقترب من الرحيل عن صفوف ناديه غالطا سراي، والانتقال للعب في الدوري الأرجنتيني.

وذكرت الصحف التركية، أن فالكاو يقترب من اللعب في الدوري الأرجنتيني عبر بوابة فريقه السابق بوكاجونيورز.

يذكر أن نادي الهلال يبحث عن تدعيم خط هجومه، خاصة بعد الرحيل المحتمل لمهاجميه الفرنسي بافتيمبي غوميز والإيطالي جيوفينكو في الميركاتو المقبل.