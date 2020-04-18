تقرير: جيوفينكو نجم نادي الهلال السعودي على رادار فاسكو دا غاما البرازيلي

تقرير: جيوفينكو نجم نادي الهلال الس...

كان اللاعب الإيطالي قد انضم إلى الهلال السعودي في 2019 بعد تألقه في الدوري الأمريكي

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي سباستيان جيوفينكو، نجم نادي الهلال السعودي، دخل على رادار نادي فاسكو دا غاما البرازيلي؛ من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يوم السبت، فقد فتح النادي البرازيلي باب المفاوضات بالفعل مع ممثلي اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى النادي البرازيلي عرض على جيوفينكو عقدا لمدة عامين بقيمة 6 ملايين يورو لتمثيل الفريق.

2020-04-EV4qY0xXYAA7Op1

وأكدت الصحيفة أيضا وجود اهتمام من ناديي بينيفينتو وبارما الإيطاليين بخدمات اللاعب صاحب الـ 33 عامًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة "جيوفينكو" في العودة إلى الدوري الإيطالي مجددًا؛ من أجل حلم العودة لتمثيل منتخب إيطاليا.

وكان اللاعب الإيطالي قد انضم إلى الهلال السعودي في 2019 بعد تألقه في الدوري الأمريكي بقميص نادي تورونتو الكندي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري السعودي
كرة القدم
الرياضة
الهلال السعودي
مختارات
تاغ
نادي الهلال السعودي
أخبار نادي الهلال
تاريخ النشر
تاريخ التحديث