تقرير: جيوفينكو نجم نادي الهلال السعودي على رادار فاسكو دا غاما البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي سباستيان جيوفينكو، نجم نادي الهلال السعودي، دخل على رادار نادي فاسكو دا غاما البرازيلي؛ من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يوم السبت، فقد فتح النادي البرازيلي باب المفاوضات بالفعل مع ممثلي اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى النادي البرازيلي عرض على جيوفينكو عقدا لمدة عامين بقيمة 6 ملايين يورو لتمثيل الفريق.

وأكدت الصحيفة أيضا وجود اهتمام من ناديي بينيفينتو وبارما الإيطاليين بخدمات اللاعب صاحب الـ 33 عامًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة "جيوفينكو" في العودة إلى الدوري الإيطالي مجددًا؛ من أجل حلم العودة لتمثيل منتخب إيطاليا.

وكان اللاعب الإيطالي قد انضم إلى الهلال السعودي في 2019 بعد تألقه في الدوري الأمريكي بقميص نادي تورونتو الكندي.