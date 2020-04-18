صحيفة: قرار نهائي من نادي الهلال السعودي بشأن عمر خريبين وكاريلو وتحديد موعد البت في مستقبل بافيتيمبي غوميز

كشفت تقارير صحفية عن مصير المهاجم السوري عمر خريبين مع نادي الهلال السعودي في الموسم القادم حيث قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن اللاعب لن يوجد في قائمة الفريق الموسم المقبل وسيتم تعويضه بمهاجم من طراز عال.

ونقلت الصحيفة عن مصدر من نادي الهلال، قوله عن إمكانية رحيل البيروفي أندريه كاريلو: "كذبة أبريل"، مشيرا إلى استمرار المهاجم مع الزعيم.

وأضافت أن كاريلو والهلال متفقان على بقاء اللاعب بشكل نهائي مع الزعيم.

يذكر أن كاريلو كان معارا الموسم الماضي للهلال قادما من بنفيكا قبل أن يقدم مستويات لافتة للنظر ويقرر الهلال شراء عقد اللاعب لـ4 مواسم قادمة.

وعن بقاء أو رحيل الأجانب وتحديدا الفرنسي بافيتيمبي غوميز قالت الصحيفة إنه سيتم البت فيه مع نهاية الموسم الحالي، المنتظر أن يتم استئنافه خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين.

في سياق متصل، كشفت صحيفتا "haberguncel" و "sozcu" التركيتين النقاب عن وجود مخطط إدارة غالاتا سراي التركي لضم بافيتيمبي غوميز وكارلوس إدواردو من الهلال.

وأضافتا أن تخطيط إدارة غالاتا سراي يهدف لتقليل النفقات على الصفقات القادمة مع وجود جودة الثنائي بافيتيمبي غوميز وإدواردو، وقالت إن ضم النادي التركي اللاعبين سيكون حال نجاح النادي التركي في بيع الكولومبي راداميل فالكاو بسعر جيد.

من جهة أخرى تحدثت صحيفة "milliyet" عن اشتراط إدارة نادي طرابزون سبورت الحصول على 12 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب النيجيري أنطوني نواكايمي للهلال.

ورفضت إدارة النادي التركي العرض المقدم من الهلال لضم اللاعب بسبب ضعف المقابل المادي الذي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب حيث عرض الهلال نحو 8 ملايين يورو.