نايف هزازي يتحدث عن.. مقارنة وضعه بزين الدين زيدان.. ويختار محمد نور "أسطورة للكرة السعودية"

أثار نايف هزازي، مهاجم فريق العدالة السعودي حاليا والنصر والشباب سابقا، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مقارنة نفسه بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد حاليا ولاعب الميرنغي سابقا.

وقال هزازي في حواره مع صحيفة "الرياضية"، يوم الأحد، عن مستواه: "إذا عاد الدوري سوف ترون نايف هزازي أقوى من 2009 لأني عملت على نفسي كثيرا وسأعود بأهدافي الرأسية.. الآن أنا وصلت مرحلة النضج الكروي، وأقول للذين خذلوني وحاربوني (حسبي الله ونعم الوكيل)، أتمنى أن أرجع بقوة وأكون مع المنتخب السعودي خاصة أنني في مرحلة النضج الكروي كما هي الحال مع زين الدين زيدان الذي ظهرت موهبته في عمر كبير".

وكان نادي العدالة أعلن عن ضم نايف هزازي نجم الاتحاد والنصر السابق في فترة انتقالات يناير 2020 في صفقة انتقال حُر.

وبسؤاله عن رأيه في استئناف الدوري السعودي أم إلغائه، في ظل تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا، أشار: "‫أنا مع خيار إلغاء الدوري لأن العودة إلى المباريات باتت صعبة، واللاعب يحتاج ما بين 4 إلى 5 أسابيع لتنفيذ برنامجه اللياقي، ومصلحة الوطن والجميع هي أولوية وكلنا يعلم خطورة جائحة كورونا".

وعن رحلة انتقاله من الشباب إلى النصر، أوضح هزازي: "‫لما ذهبت إلى النصر كان ذلك قرار إدارة نادي الشباب وعن نفسي لم أكن أرغب في مغادرة النادي، لكن إدارة الشباب رأت مصلحتها في بيع عقدي إلى النصر للاستفادة من قيمة العقد المالية العالية، وقرار توقيعي للنصر كانت رغبة إدارة الشباب رغم وجود عروض من الهلال والأهلي".

وتابع: "‫أقولها بكل صراحة لم أنجح في النصر وهذا لعدم منحي الفرصة الكاملة مع الفريق، رغم أنني عندما أدخل بديلا أسجل لكن أجد نفسي في المباراة التي تليها في الدكة.. ولا أعلم السبب".

وبسؤاله عن من يكون بالنسبة له أسطورة الكرة السعودية، أجاب: "بالنسبة لي محمد نور هو أسطورة الكرة السعودية عطفا على الإنجازات التي حققها مع الاحترام الكامل لماجد عبدالله وسامي الجابر".