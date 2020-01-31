نايف هزازي يعود للدوري السعودي من بوابة العدالة

أعلن نادي العدالة السعودي حصوله على توقيع الدولي السابق نايف هزازي، لتمثيل الفريق الناشط في دوري المحترفين بداية من ميركاتو الشتاء.

وظل نايف هزازي لفترة طويلة دون أي نادٍ حيث كان محترفًا في الخارج قبل أن يفسخ تعاقده ويظل بلا نادٍ.

والمهاجم بدأ حياته في نادي الاتحاد، ومنه انضم للمنتخب السعودي ثم ترك الاتحاد وانضم للشباب ومنه للنصر في صفقة كانت حديث الشارع الرياضي.

ولم يقدم اللاعب مع النصر ما هو منتظر منه، حيث تم فسخ التعاقد معه وانضم لعدة أندية مثل التعاون، وأحد، قبل أن يعود من جديد عبر بوابة العدالة.