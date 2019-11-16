نايف هزازي يقترب من العودة للدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن الدولي السابق نايف هزازي، لاعب الاتحاد والشباب والنصر والتعاون السابق، قد اقترب من العودة للعب في الدوري السعودي للمحترفين، عبر بوابة أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”عكاظ“، فإن هزازي بدأ برنامجًا تأهيليًا خاصًا يوميًا تحت إشراف المدرب الوطني خضر الزهراني، في أحد الملاعب الخاصة بجدة.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب يستعد للتفاوض مع أكثر من نادٍ تمهيدًا للتعاقد مع أي منها للعودة للعب الكرة من جديد.

انظرو من لدينا هنا ????! نايف هزازي عاد للتدريبات من جديد. pic.twitter.com/n20Tb5cY0V — أرقام (@ArqamSL) November 12, 2019

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن عودته هذه المرة ستكون مختلفة، إذ ستعد بمثابة آخر تجاربه الاحترافية في مشواره الكروي.

يذكر أن هزازي سبق أن خاض 5 تجارب احترافية محلية مع أندية الاتحاد والشباب والنصر والتعاون وأحد، وواحدة خارجيًا مع نادي بوتوشاني الروماني.

وكشف لاعب الاتحاد والنصر السابق عن سر التصريح الذي دمر حياته المهنية وأوقف مسيرته مع الأندية السعودية.

وقال هزازي مؤخرًا في تصريحات تلفزيونية، إنه خلال فترة تواجده في النصر صرح بأن “التواجد في دكة بدلاء العالمي أفضل من اللعب أساسيًا مع أي فريق آخر”.

وأوضح لاعب الاتحاد السابق أن هذا التصريح جعل عديد مسؤولي الأندية يتخذون موقفًا ضده، ويضعون شروطًا غريبة عند التفاوض للتعاقد معه.

وأضاف “هزازي” أنه اضطر إلى أن يخرج بهذا التصريح لإسكات منتقديه الذين كانوا يعايرونه بأنه انتقل إلى فريق النصر ليجلس على الدكة.

وكشف “هزازي” عن معاناته كثيرًا خلال فترة تواجده في النصر، حيث سجل هاتريك في أول أو ثاني مباراة مع الفريق، وعلى الرغم من ذلك كان يتم إجلاسه باستمرار على الدكة وإبعاده عن المباريات، كما أنه ظل 9 أشهر في نهاية عقده لا يتقاضى أي راتب.

هزازي لم يرتبط بعقد مع أي نادٍ، منذ انتهاء عقده مع فريق أحد في شهر أكتوبر من عام 2018.

صاحب الـ30 عامًا بدأ مشواره الكروي مع نادي الاتحاد، مرورًا من شباب الفريق إلى تشكيلة الفريق الأول. كانت أولى مبارياته مع الفريق الأول في عام 2006. من عام 2008 اعتمد النادي على هزازي ليكون مهاجم الفريق الأول، كان واحدًا من اللاعبين الواعدين من الشباب السعودي حيث تم ربطه مع نادي إشبيلية وبعض الأندية المحلية.

وخاض هزازي مشواره الكروي مع الأندية التي لعب لها سواء بدوري المحترفين وكأس الملك وكأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا 111 مباراة ونجح في تسجيل 55 هدفًا خلال هذه اللقاءات.. كما خاض مع المنتخب الوطني السعودي 25 لقاءً سجل فيها 8 أهداف.