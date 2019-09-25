نايف هزازي نجم نادي النصر السعودي السابق يكشف عن التصريح الذي أبعد الأندية عن التعاقد معه (فيديو)

أوضح نايف هزازي، نجم نادي النصر والشباب السابق، أن تصريح قاله هو الذي أثر بشكل كبير على مسيرته، وعدم تعاقده مع أي نادٍ حتى الآن.

وهزازي، البالغ 32 عامًا، لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ، منذ انتهاء عقده مع فريق أحد، في شهر أكتوبر من عام 2018.

وأشار هزازي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إلى أنه صرح خلال فترة تواجده في النصر، بأن ”التواجد في دكة بدلاء العالمي أفضل من اللعب أساسيًا مع أي فريق آخر“.

وشدد نجم منتخب السعودية السابق على أن هذا التصريح جعل العديد من مسؤولي الأندية يتخذون موقفًا ضده، ويضعون شروطًا غريبة عند التفاوض للتعاقد معه.

وأوضح هزازي أنه اضطر إلى أن يخرج بهذا التصريح، لإسكات منتقديه الذين كانوا يعايرونه بأنه انتقل إلى فريق النصر ليجلس على الدكة.

ولفت نايف هزازي إلى أنه عانى كثيرًا خلال فترة تواجده في النصر، حيث سجل هاتريك في أول أو ثاني مباراة مع الفريٌق، وعلى الرغم من ذلك، كان يتم إجلاسه باستمرار على الدكة وإبعاده عن المباريات.

وأعلن هزازي، حصوله على كافة مستحقاته المتأخرة من نادي النصر، بعد أن ظل 9 أشهر في نهاية عقده لا يتقاضى أي راتب.

وأوضح: ”ما تعرضت له داخل النصر لم يكن سهلًا، وكان لي متأخرات حصلت عليها ووقعت مخالصة، لما خرجت من الاتحاد والنصر وذهبت للتعاون كان المهم ألعب، وهذا لم يحدث، والأمر كان اختلافات فنية وكان نفسي ألحق المشاركة في كأس العالم، من 2008 أحارب لكي ألعب مع المنتخب“.

وأشار: ”ظللت 9 شهور في النصر لم أحصل على راتب ورجوت كل الناس لكي أحصل على أموالي والناس لا يعرفون ولما تتكلم يقولون لك أنت غلطان“.

وأكد: ”كنت مع الشباب في موسمين ناجحين وفزت بكأس الملك والسوبر، وكان فيه مفاوضات للعودة للفريق ولكن رئيس النادي خالد البلطان رفض بسبب تصريحاتي يمكن“.