عمر السومة يختار ثنائي نادي الهلال كأفضل أجنبي ومحلي واجههما في الدوري السعودي

حرص النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي، على الإشادة بالثنائي سالم الدوسري وكارلوس إدواردو، نجمي الهلال، مشددا على أنهما من أفضل اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وأحد أبرز نجوم الزعيم.

وقال السومة في بث مباشر عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، يوم السبت: ”سالم الدوسري هو أفضل لاعب واجهته، لأنه يملك مواصفات اللاعب المميز، إنه سريع ومهاري وهداف ويتميز بصناعة الأهداف“.

وأضاف: ”البرازيلي كارلوس إدواردو هو أفضل محترف أجنبي واجهته في الدوري السعودي للمحترفين، ففي كل مباراة يلعبها يترك فيها بصمة مع فريقه“.

الأسطورة عمر السومة : سالم الدوسري افضل لاعب لعبت ضده

ومن المحترفين كارلوس ادواردو .. pic.twitter.com/6tqirqQWxt — حمود الغـربي (@HHW58) April 11, 2020

وعن الأفضل بين البيروفي كاريلو والمغربي نور الدين أمرابط، رد السومة: ”من وجهة نظري أمرابط الأفضل، ففي كل مباراة يخوضها له بصمة بصناعة هدف أو هدفين“.

ويعتبر السومة واحدا من أهم نجوم أهلي جدة، وساهم بأهدافه هذا الموسم في حسم مباريات عديدة للراقي، حيث يتواجد في المركز الثالث بين قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن حمد الله المتصدر.

وبات النجم السوري على أعتاب تحقيق رقم تاريخي، حيث سيصبح من خلاله الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين بعد 6 سنوات قضاها في صفوف الراقي.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ أن السومة على بُعد 10 أهداف فقط، من معادلة إنجاز ناصر الشمراني، مهاجم الشباب والهلال والاتحاد السابق، كأفضل هداف في تاريخ دوري المحترفين.

وأشارت إلى أن الشمراني صاحب الـ36 عاما، نجح في تسجيل 126 هدفا في مسابقة دوري المحترفين، منذ انطلاق المسابقة بنسختها الجديدة موسم 2008-2009، في الوقت الذي يملك فيه السومة 116 هدفا.

وتم إيقاف النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.