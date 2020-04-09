عمر السومة: أرغب بالاعتزال داخل هذا النادي.. وذلك رأيي في تقليص أجانب الدوري السعودي (فيديو)

كشف عمر السومة هداف النادي الأهلي السعودي عن رغبته في إنهاء مسيرته في النادي، مؤكدا أن تقليل عدد المحترفين لن يؤثر على قوة الدوري السعودي.

وقال المهاجم السوري في الجزء الثاني من حواره مع قناة ”أبوظبي الرياضية“: ”تقليص عدد المحترفين في الدوري السعودي لن يؤثر على قوة المنافسة في البطولة، التي دائما قوية حينما كان عدد المحترفين أربعة فقط ثم سبعة وأخيرا ثمانية محترفين أجانب.

وأضاف: ”لكن ذلك سيؤثر بالتأكيد على اللاعب السعودي الذي لا يشارك باستمرار في المباريات المحلية، ما يؤثر على المنتخب السعودي، لكن رغم ذلك الأخضر يضم العديد من اللاعبين المميزين“.

ويلعب السومة في الأهلي منذ ست سنوات واعتاد على الحياة في مدينة جدة والمملكة بشكل عام، وأكد أنه يرغب في إنهاء مسيرته في الأهلي رغم أن عقده مستمر مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وتابع: ”الحارس السعودي تأثر بقرار زيادة عدد المحترفين الأجانب والتعاقد مع حراس أجانب، لكن توجد أندية متعاقدة مع لاعبين أجانب لعدة سنوات مقبلة، ولا أدري ماذا سيحدث في هذا الموقف في حال تقليص عدد الأجانب، لكن القائمين على الرياضة السعودية بالتأكيد لديهم خطة لذلك“.

وتمنى المهاجم السوري عدم إلغاء الدوري السعودي وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يملك فيها فريقه فرصة كبيرة للفوز بلقبه والتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وعن التنافس مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر والفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال على هداف الدوري، قال السومة: ”حمد الله ما شاء الله ماشي ويسجل على الدوام وكذلك غوميز وهذه المنافسة جيدة ولصالح المسابقة“.

#سرى_حمادين في لقاء عن بعد مع لاعب #الأهلي السعودي #عمر_السومة

لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي؟

كيف رد على المنافسة بينه وبين جوميز وحمدالله؟

هل سيتأثر الدوري السعودي بتخفيض عدد المحترفين؟

في أي ناد يرغب السومة إنهاء مسيرته؟

"الجزء الثاني"#أبوظبي_الرياضية@SuraHammadin pic.twitter.com/MteKvOubpQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 9, 2020

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية منتصف الشهر الماضي تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتبقى ثماني جولات على نهاية الدوري السعودي، الذي يتصدره الهلال بفارق ست نقاط عن النصر حامل اللقب.