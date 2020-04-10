تحذير ضد كل ”متطاول“ على تاريخ نادي النصر السعودي وبطولاته باتخاذ إجراءات قانونية ضده

حذر الأمير الوليد بن بدر بن سعود، عضو شرف نادي النصر السعودي، المشرف العام السابق على فريق الكرة، كل من يتطاول على تاريخ النصر وبطولات وتحريف بعض مقولات الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود رمز النادي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي لقناة 24 الرياضية عبدالمحسن الجحلان إن نادي النصر يمتلك 25 بطولة فقط طوال تاريخه.

وكتب الجحلان رسالة عبر حسابه في موقع تويتر قائلا: ”البطولات أو الإنجازات لابد أن يكون فيها تتويج وميداليات وراع للحفل. من (70) سنة، وجميع البطولات موثقة بالصور، وكل ناد يملك درعا أو كأسا. التاريخ الرياضي واضح المعالم وكل يعرف تاريخه“.

عبدالمحسن الجحلان : لا يوجد نادي في العالم يبحث عن بطولاته سوى نادي النصر

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مجلس 24 pic.twitter.com/PkdGKjFpwj — قناة 24 سعودي الرياضية (@saudi24_sport) April 9, 2020

واستدعى حديث الحجلان ردا من الأمير الوليد بن بدر الذي قال في مداخلة هاتفية مع البرنامج متحدثا عن الدورات التصنيفية والذي يعتبرها البعض غير رسمية وليست معتمدة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث كشف عن خطاب رسمي يثبت بأن هناك دورة أقيمت كانت أول دوري للمملكة.

وقال: ”أنا حرصت على عمل مداخلة من أجل الدورة التصنيفية وبعض الأشخاص يتحدثون أنها دورة وليست بـ“دوري“ بسبب المسمى، ولكن هذا الخطاب من المسؤول الأول عن الرياضة في حينها“.

وفي تغريدة جديدة اليوم الجمعة قال الأمير الوليد بن بدر عبر حسابه: ”تنويه وتحذير لكل مَن يـجـتـزئ مِن حديـث صاحب السـمو الملكي الأمير عـبـد الرحمن بـن ســــعـود رحمه الله في وسـائل الإعلام المرئي والمسـموع أو المقروء أو عبر التواصـل الاجتماعي سيكون تحت طائلة المطالبة القانونية“.

وتابع الأمير الوليد: ”بعد موافقة أبناء الأمير الرمز سيتم رصد كل تجاوز في هذا الشأن سواء في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تحريك دعاوي قضائية ضد كل من يتجاوز، سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقا للقانون“.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "تنويه وتحذير" لكل مَن يـجـتـزئ مِن حديـث

صاحب السـمو الملكي الأمير

عـبـدالـرحـمـٰـن بـن ســــعـود

"رحمه الله" في وسـائل الإعلام المرئي والمسـموع

أو المقروء أو عبر التواصـل الإجتماعي

فـ

سيكون تحت طائلة المطالبة القانونيّة

حسب المذكور بالمرفقات???????? pic.twitter.com/y2zWkv0EDB — وليد بن بدر بن سعود (@Waleed_binBader) April 9, 2020

وأوضح الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل في تغريدة عبر حسابه على تويتر أرفقها بتغريدة الأمير الوليد قائلا ”البعض من الإعلاميين والمغردين الذين يسعون للتقليل من بطولات النصر يستندون على حديث الأمير عبدالرحمن بن سعود يرحمه الله ويقومون بـ(تحريفه) كما هي عادتهم، ولهذا كان لابد من هذه الخطوة.

”من يضلل المعلومات وتصحح له ويواصل التضليل سهل عليه يكذب في كل شيء ولكن أيضا سهل ردعه بالقانون“.

البعض من الإعلاميين والمغردين الذين يسعون للتقليل من بطولات #النصر يستندون على حديث الامير عبدالرحمن بن سعود يرحمه الله ويقومون ب (تحريفه) كما هي عادتهم ، ولهذا كان لابد من هذه الخطوة

من يضلل المعلومات وتصحح له و يواصل التضليل سهل عليه يكذب في كل شي ولكن أيضاً سهل ردعه بالقانون

. https://t.co/TGqJY0ELpd — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 10, 2020

ويحتل نادي النصر حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

يذكر أن النصر تُوج بلقب الدوري الموسم الماضي 2018- 2019 بفارق نقطة واحدة عن الهلال.