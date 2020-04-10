 تحذير ضد كل ”متطاول“ على تاريخ نادي النصر السعودي وبطولاته باتخاذ إجراءات قانونية ضده – إرم نيوز‬‎

تحذير ضد كل ”متطاول“ على تاريخ نادي النصر السعودي وبطولاته باتخاذ إجراءات قانونية ضده

تحذير ضد كل ”متطاول“ على تاريخ نادي النصر السعودي وبطولاته باتخاذ إجراءات قانونية ضده

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

حذر الأمير الوليد بن بدر بن سعود، عضو شرف نادي النصر السعودي، المشرف العام السابق على فريق الكرة، كل من يتطاول على تاريخ النصر وبطولات وتحريف بعض مقولات الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود رمز النادي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي لقناة 24 الرياضية عبدالمحسن الجحلان إن نادي النصر يمتلك 25 بطولة فقط طوال تاريخه.

وكتب الجحلان رسالة عبر حسابه في موقع تويتر قائلا: ”البطولات أو الإنجازات لابد أن يكون فيها تتويج وميداليات وراع للحفل. من (70) سنة، وجميع البطولات موثقة بالصور، وكل ناد يملك درعا أو كأسا. التاريخ الرياضي واضح المعالم وكل يعرف تاريخه“.

واستدعى حديث الحجلان ردا من الأمير الوليد بن بدر الذي قال في مداخلة هاتفية مع البرنامج متحدثا عن الدورات التصنيفية والذي يعتبرها البعض غير رسمية وليست معتمدة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث كشف عن خطاب رسمي يثبت بأن هناك دورة أقيمت كانت أول دوري للمملكة.

وقال: ”أنا حرصت على عمل مداخلة من أجل الدورة التصنيفية وبعض الأشخاص يتحدثون أنها دورة وليست بـ“دوري“ بسبب المسمى، ولكن هذا الخطاب من المسؤول الأول عن الرياضة في حينها“.

وفي تغريدة جديدة اليوم الجمعة قال الأمير الوليد بن بدر عبر حسابه: ”تنويه وتحذير لكل مَن يـجـتـزئ مِن حديـث صاحب السـمو الملكي الأمير عـبـد الرحمن بـن ســــعـود رحمه الله في وسـائل الإعلام المرئي والمسـموع أو المقروء أو عبر التواصـل الاجتماعي سيكون تحت طائلة المطالبة القانونية“.

وتابع الأمير الوليد: ”بعد موافقة أبناء الأمير الرمز سيتم رصد كل تجاوز في هذا الشأن سواء في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تحريك دعاوي قضائية ضد كل من يتجاوز، سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقا للقانون“.

وأوضح الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل في تغريدة عبر حسابه على تويتر أرفقها بتغريدة الأمير الوليد قائلا ”البعض من الإعلاميين والمغردين الذين يسعون للتقليل من بطولات النصر يستندون على حديث الأمير عبدالرحمن بن سعود يرحمه الله ويقومون بـ(تحريفه) كما هي عادتهم، ولهذا كان لابد من هذه الخطوة.

”من يضلل المعلومات وتصحح له ويواصل التضليل سهل عليه يكذب في كل شيء ولكن أيضا سهل ردعه بالقانون“.

ويحتل نادي النصر حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

يذكر أن النصر تُوج بلقب الدوري الموسم الماضي 2018- 2019 بفارق نقطة واحدة عن الهلال.

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