صحيفة: إدارة نادي النصر السعودي توجه تحذيرا لعبدالرزاق حمدالله بعد حديثه عن الرحيل

كشفت تقارير صحفية على أن نادي النصر السعودي وجه تحذيرا للاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق، بعد ظهوره الأخير في بث مباشر مع زميله السابق، محسن متولي، عبر تطبيق ”إنستغرام“.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”المنتخب“ المغربية اليوم الأربعاء، فإن إدارة النصر، وجهت تحذيرا لحمد الله، ومنعته من تكرار هذه الحوارات، سواء مع لاعبين أو أصدقاء أو وسائل إعلامية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة نادي النصر لم تتقبل حديث حمدالله دون إذن، بالإضافة لسهره حتى الخامسة فجرا، ما يؤثر عليه بدنيا خاصة في فترة تجميد النشاط الرياضي.

هنا واحد من النصراويه اللي فالبث قال ان الي فوق يغلط علينا، قاله حمدالله الكلام قال محسن انه هو لعب معه ويعرفه اذا حب يجي راح يجي " يقصد انه يروح للرجاء ) ???? pic.twitter.com/jE1LNVdu0W — وجّدان٤٤+????????. (@nfc7_w) April 4, 2020

وأوضحت، أن حمد الله وعد الإدارة بعدم تكرار هذا الأمر، تفاديا للأزمات والمشاكل مع المسؤولين والجماهير.

ودار حوار بين حمد الله، ومحسن متولي مهاجم الرجاء البيضاوي، أعرب خلاله نجم النصر عن أمنيته باللعب بجوار متولي من جديد، خاصة أنهما تزاملا في فريق الريان القطري، وقدما ثنائية رائعة.

واعتبر مهاجم النصر أن متولي، هو أفضل لاعب زامله، سواء على المستوى الشخصي أو داخل الملعب.

ومن ناحيته، وجه متولي سؤالا إلى حمد الله، قائلا: ”وعدتني سابقا أنك ستأتي للعب في الرجاء المغربي.. فهل مازلت عند رأيك؟“، ليرد مهاجم النصر: ”طبعا.. فالانضمام إلى هذا الفريق شرف كبير بالنسبة لي“.