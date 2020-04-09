 إيقاف بث حلقات منصور البلوي مع 24 الرياضية دون إبداء أسباب – إرم نيوز‬‎

إيقاف بث حلقات منصور البلوي مع 24 الرياضية دون إبداء أسباب

إيقاف بث حلقات منصور البلوي مع 24 الرياضية دون إبداء أسباب

المصدر: فريق التحرير

قررت قناة ”24 الرياضية“ السعودية إيقاف بث حلقات منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، حتى إشعار آخر.

ولم تنوه قناة ”24 الرياضية“ إلى أسباب إلغاء الحلقة، بعد أن نوهت أكثر من مرة أنها ستذاع مساء اليوم الخميس.

واكتفت القناة بإذاعة برنامج ”مجلس 24“ وقامت باستضافة عدد من النقاد الرياضيين، دون أي تنويه عن إلغاء لقاء منصور البلوي.

يذكر أن البلوي أثار الجدل مؤخرًا بعد تصريحه بأن شخصية هلالية صاحبة نفوذ وراء إبعاده من الوسط الرياضي.

وكشف البلوي في تصريحات لقناة ”24 الرياضية“- إذ سيتم بث الحلقة كاملة في حلقات بدءا من غد الخميس- عن أن هذه الشخصية الهلالية كانت تتولى منصبا رياضيا مهما في ذلك الوقت، موضحا أن الشخصية التي أبعدته ذات نفوذ كبير، لكن لم يكن لها علاقة بالوسط الرياضي.

وأعلن رئيس الاتحاد السابق براءته من تهمة سرقة صفقة السيراليوني محمد كالون، من نادي الهلال.

وأشار البلوي إلى أنه كان يتوقع عقدا مبدئيا مع اللاعب، قبل أن يأتي إلى المملكة العربية السعودية، ولذلك لا صحة نهائيًا من أن كالون كان في طريقه إلى الهلال قبل الانضمام للاتحاد، موضحا: ”السيناريو كان مفتعلا لجعلي متهما وإبعادي عن الرياضة، وأنا شخص عاشق للاتحاد“.

وأشار إلى أن تقديم استقالته جاء بسبب مكالمة هاتفية تلقاها من أحد الأشخاص طالبه فيها بهذا الأمر.

وتعود قصة محمد كالون إلى عام 2005، وبالتحديد عندما انتقل مهاجم موناكو الفرنسي الأسبق إلى نادي الاتحاد، لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الهلال.

يشار إلى أن البلوي ترأس مجلس إدارة الاتحاد فترة طويلة، تخللتها إنجازات وبطولات محلية وقارية، وفي عهده أصبح عميد الأندية السعودية أول نادٍ آسيوي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا بعد استحداث نظام البطولة، بعد تتويجه بها عامين متتاليين.

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