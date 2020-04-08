منصور البلوي: أنا عاشق لنادي الاتحاد السعودي.. وشخصية هلالية وراء إبعادي من الوسط الرياضي (فيديو)

اتهم منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، شخصية هلالية صاحبة نفوذ، بإبعاده من الوسط الرياضي.

وكشف البلوي في تصريحات لقناة ”24 الرياضية“، إذ سيتم بث الحلقة كاملة في حلقات بدءا من غد الخميس، عن أن هذه الشخصية الهلالية، كانت تتولى منصبا رياضيا هاما في ذلك الوقت، موضحا أن الشخصية التي أبعدته ذات نفوذ كبير لكنها ليست من أصحاب، ولم يكن لها علاقة بالوسط الرياضي.

وأعلن رئيس الاتحاد السابق، براءته من تهمة سرقة صفقة السيراليوني محمد كالون، من نادي الهلال.

????⚽ .. مهم ..

ترقبونا .. حصريا ..

الساعة ٩ مساء الخميس القادم ..

أولى حلقات اللقاء مع منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السابق ..

أسرار ومعلومات تكشف لأول مرة ..

كونوا على الموعد ..

.#منصور_البلوى_مع_24الرياضيه pic.twitter.com/nMrpLutDfo — قناة 24 سعودي الرياضية (@saudi24_sport) April 7, 2020

وأِشار البلوي، إلى أنه كان يتوقع عقدا مبدئيا مع اللاعب، قبل أن يأتي إلى المملكة العربية السعودية، ولذلك لا صحة نهائيًا من أن كالون كان في طريقه إلى الهلال قبل الانضمام للاتحاد، موضحا: ”السيناريو كان مفتعلا لجعلي متهما وإبعادي عن الرياضة، وأنا شخص عاشق للاتحاد“.

وأشار إلى أن تقديم استقالته جاء بسبب مكالمة هاتفية تلقاها من أحد الأشخاص طالبه فيها بهذا الأمر.

وتعود قصة محمد كالون، إلى عام 2005، وبالتحديد عندما انتقل مهاجم موناكو الفرنسي الأسبق، إلى نادي الاتحاد، لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الهلال.

منصور البلوي، ترأس مجلس إدارة الاتحاد فترة طويلة تخللت بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية، في عهده أصبح عميد الأندية السعودية أول نادي آسيوي يحتفظ بقلب دوري أبطال آسيا بعد استحداث نظام البطولة بعد تتويجه لها عامين متتاليين.