 منصور البلوي: أنا عاشق لنادي الاتحاد السعودي.. وشخصية هلالية وراء إبعادي من الوسط الرياضي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

منصور البلوي: أنا عاشق لنادي الاتحاد السعودي.. وشخصية هلالية وراء إبعادي من الوسط الرياضي (فيديو)

منصور البلوي: أنا عاشق لنادي الاتحاد السعودي.. وشخصية هلالية وراء إبعادي من الوسط الرياضي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اتهم منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، شخصية هلالية صاحبة نفوذ، بإبعاده من الوسط الرياضي.

وكشف البلوي في تصريحات لقناة ”24 الرياضية“، إذ سيتم بث الحلقة كاملة في حلقات بدءا من غد الخميس، عن أن هذه الشخصية الهلالية، كانت تتولى منصبا رياضيا هاما في ذلك الوقت، موضحا أن الشخصية التي أبعدته ذات نفوذ كبير لكنها ليست من أصحاب، ولم يكن لها علاقة بالوسط الرياضي.

وأعلن رئيس الاتحاد السابق، براءته من تهمة سرقة صفقة السيراليوني محمد كالون، من نادي الهلال.

وأِشار البلوي، إلى أنه كان يتوقع عقدا مبدئيا مع اللاعب، قبل أن يأتي إلى المملكة العربية السعودية، ولذلك لا صحة نهائيًا من أن كالون كان في طريقه إلى الهلال قبل الانضمام للاتحاد، موضحا: ”السيناريو كان مفتعلا لجعلي متهما وإبعادي عن الرياضة، وأنا شخص عاشق للاتحاد“.

وأشار إلى أن تقديم استقالته جاء بسبب مكالمة هاتفية تلقاها من أحد الأشخاص طالبه فيها بهذا الأمر.

وتعود قصة محمد كالون، إلى عام 2005، وبالتحديد عندما انتقل مهاجم موناكو الفرنسي الأسبق، إلى نادي الاتحاد، لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الهلال.

منصور البلوي، ترأس مجلس إدارة الاتحاد فترة طويلة تخللت بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية، في عهده أصبح عميد الأندية السعودية أول نادي آسيوي يحتفظ بقلب دوري أبطال آسيا بعد استحداث نظام البطولة بعد تتويجه لها عامين متتاليين.

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