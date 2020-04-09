 وليد الفراج يكشف تطورات جديدة بشأن عودة الدوري السعودي (شاهد) – إرم نيوز‬‎

وليد الفراج يكشف تطورات جديدة بشأن عودة الدوري السعودي (شاهد)

وليد الفراج يكشف تطورات جديدة بشأن عودة الدوري السعودي (شاهد)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

كشف الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“ عن أن رابطة دوري المحترفين السعودي ستعقد بعد أيام اجتماعا عن بُعد مع رؤساء الأندية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ للوصول إلى اتفاق للمرحلة المقبلة، فيما تتفاوض الأندية مع لاعبيها المحترفين والمحليين لتخفيض رواتبهم بنسبة 50%.

وأشار الفراج رئيس تحرير برنامج ”الدوري مع وليد“ على قناة SBC في تغريدات متتالية عبر حسابه على تويتر إلى ”أن هناك أندية في ترتيب متأخر بجدول الدوري تحاول حشد إجماع لإلغاء الموسم، لكن المتوقع ألا تنجح هذه الجهود لوجود رغبه لدى الاتحاد والرابطة لاستكمال الموسم لاحقا إذا وافقت الجهات المعنية“.

ورغم توقف الدوري الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن لم يصدر قرار رسمي بإلغاء الموسم، لكن وفقا للفراج ”من الواضح لي أن قرار التعليق سيستمر حتى نهاية يوليو/تموز المقبل على الأقل الموافق بعد عيد الأضحى، وتوقعاتي ستعود التدريبات في أغسطس ”ذو الحجة“ أو محرم إذا وافقت الجهات الصحية والمختصة ”.

وأوضح الإعلامي السعودي الشهير إلى أن الاتحاد المحلي سيحصل على دعم وزارة الرياضة لاستكمال دوري المحترفين والدرجة الأولى حتى لو استمر التأجيل لأربعة شهور مقبلة، والتفاصيل ستعلن بعد عيد الفطر المقبل ”.

وأضاف ”الأندية السعودية تتفاوض مع لاعبيها الأجانب والسعوديين لتخفيض 50٪ من أجورهم لمدة 4 أشهر وهي مارس وابريل ومايو ويونيو وتعود الرواتب لوضعها من يوليو وتمديد عقود المحترفين التي تنتهي في آخر مايو – ختام الموسم المجدول – إلى نهاية نوفمبر وهو الموعد المتوقع لختام الموسم الحالي المتوقف“.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم منتصف الشهر الماضي، تعليق كافة مسابقاته الرياضية وذلك بعد ختام الجولة 22 للدوري المحلي.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 51 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن النصر حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل ثماني جولات على نهاية المسابقة.

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