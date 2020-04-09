وليد الفراج يكشف تطورات جديدة بشأن عودة الدوري السعودي (شاهد)

كشف الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“ عن أن رابطة دوري المحترفين السعودي ستعقد بعد أيام اجتماعا عن بُعد مع رؤساء الأندية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ للوصول إلى اتفاق للمرحلة المقبلة، فيما تتفاوض الأندية مع لاعبيها المحترفين والمحليين لتخفيض رواتبهم بنسبة 50%.

وأشار الفراج رئيس تحرير برنامج ”الدوري مع وليد“ على قناة SBC في تغريدات متتالية عبر حسابه على تويتر إلى ”أن هناك أندية في ترتيب متأخر بجدول الدوري تحاول حشد إجماع لإلغاء الموسم، لكن المتوقع ألا تنجح هذه الجهود لوجود رغبه لدى الاتحاد والرابطة لاستكمال الموسم لاحقا إذا وافقت الجهات المعنية“.

ورغم توقف الدوري الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن لم يصدر قرار رسمي بإلغاء الموسم، لكن وفقا للفراج ”من الواضح لي أن قرار التعليق سيستمر حتى نهاية يوليو/تموز المقبل على الأقل الموافق بعد عيد الأضحى، وتوقعاتي ستعود التدريبات في أغسطس ”ذو الحجة“ أو محرم إذا وافقت الجهات الصحية والمختصة ”.

وأوضح الإعلامي السعودي الشهير إلى أن الاتحاد المحلي سيحصل على دعم وزارة الرياضة لاستكمال دوري المحترفين والدرجة الأولى حتى لو استمر التأجيل لأربعة شهور مقبلة، والتفاصيل ستعلن بعد عيد الفطر المقبل ”.

وأضاف ”الأندية السعودية تتفاوض مع لاعبيها الأجانب والسعوديين لتخفيض 50٪ من أجورهم لمدة 4 أشهر وهي مارس وابريل ومايو ويونيو وتعود الرواتب لوضعها من يوليو وتمديد عقود المحترفين التي تنتهي في آخر مايو – ختام الموسم المجدول – إلى نهاية نوفمبر وهو الموعد المتوقع لختام الموسم الحالي المتوقف“.

فعليا توقفت الرياضة في السعودية وبالرغم من عدم صدور قرار رسمي بأيقاف الموسم نهائيًا إلا إنة من الواضح لي ان قرار التعليق سيستمر حتى نهاية يوليو المقبل على الأقل الموافق بعد عيد الاضحى ، وتوقعاتي ستعود التدريبات في اغسطس "ذوالحجة" او محرم اذا وافقت الجهات الصحية والمختصة . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 9, 2020

معلوماتي تشير الى ان اتحاد كرة القدم وبدعم من وزارة الرياضة سيستكمل دوري MBS للمحترفين ودوري الاولى وبقية مسابقات كرة القدم من الموقع الذي توقفت به حتى لو استمر التأجيل 4 اشهر ، والتفاصيل ستعلن بعد عيد الفطر المقبل . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 9, 2020

الاندية السعودية تتفاوض مع لاعبيها الاجانب والسعوديين لتخفيض 50٪ من اجورهم لمدة 4 اشهر وهى مارس وابريل ومايو ويونيو وتعود الرواتب لوضعها من يوليو وتمديد عقود المحترفين التي تنتهي في اخر مايو – ختام الموسم المجدول – الى نهاية نوفمبر وهو الموعد المتوقع لختام الموسم الحالي المعلق . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 9, 2020

ستعقد رابطة دوري المحترفين بعد ايام اجتماعا عن بعد مع رؤساء الاندية بدوري MBS للوصول الى اتفاق للمرحلة المقبلة ، هناك اندية في ترتيب متأخر تحاول حشد اجماع لالغاء الموسم لكن المتوقع ان لاتنجح هذة الجهود لوجود رغبه لدى الاتحاد والرابطة لاستكمال الموسم لاحقا اذا وافقت الجهات المعنية — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 9, 2020

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم منتصف الشهر الماضي، تعليق كافة مسابقاته الرياضية وذلك بعد ختام الجولة 22 للدوري المحلي.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 51 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن النصر حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل ثماني جولات على نهاية المسابقة.