تقرير.. صراع بين ناديي الهلال والنصر السعوديين على ديفيد سيلفا

أشارت تقارير صحفية إلى دخول قطبي الرياض الهلال والنصر في مفاوضات جادة للتعاقد مع الإسباني ديفيد سيلفا قائد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد سيلفا البالغ عمره 34 عاما مع سيتي بنهاية الموسم الحالي ويمكنه الرحيل إلى أن ناد يريد في العالم لكنه لم يحدد وجعته بعد.

وكشفت موقع onefootball عن دخول الناديين السعوديين في صراع على خدمات الدولي الإسباني السابق، بالإضافة إلى أندية يابانية وصينية وإيطالية.

ولم يكشف ديفيد سيلفا عن وجهته المقبلة بعد عشر سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي فاز خلالها بالعديد من الألقاب المحلية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم منتصف الشهر الماضي تعليق كافة مسابقاته الرياضية وذلك بعد ختام الجولة 22 للدوري المحلي.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 51 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن النصر حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل ثماني جولات على نهاية المسابقة.