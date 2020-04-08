تخفيض كبير في راتب رازفان لوتشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي.. تعرف إلى القيمة

كشف المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي عن أنه وافق على الفور بتخفيض راتبه للنصف بمجرد أن طلبت منه إدارة الهلال ذلك الطلب.

وقال المدرب في تصريحات نقلتها صحيفة ”gsp“: ”جائحة كورونا ستترك آثارا اقتصادية مؤلمة على جميع الأندية، الرواتب سيتم تخفيضها بسبب عدم وجود أي مصدر دخل في الوقت الحالي“.

وأضاف: ”لم تكن مبادرة مني، طلبت إدارة الهلال مني تخفيض الرواتب للنصف في الفترة المقبلة من مارس حتى يونيو على الأقل ووافقت على الفور لأني أعلم التأثيرات المادية على كافة الأندية“.

وتابع: ”كثير من الأندية معرضة للإفلاس في الوقت الحالي وعلى الجميع التكاتف للتغلب على تلك الأزمة“.

وقاد المدرب رازفان الهلال منذ بداية الموسم الحالي حيث حقق مع الفريق لقب دوري أبطال آسيا وقاده في بطولة كأس العالم للأندية كما كان متصدر الدوري قبل تعليق النشاط“.

وانضم رازفان للهلال قادما من باوك اليوناني حيث كان يحصل على نحو 400 ألف يورو سنوياً قبل أن يوقع عقداً مع النادي السعودي نظير راتب يبلغ أربعة ملايين يورو سنوياً.