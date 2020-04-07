لوتشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي: مسؤولو الأندية يتدخلون لفرض آرائهم

كشف الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن وجود تدخلات من جانب بعض المسؤولين السعوديين إزاء المدربين.

وقال رازفان لوتشيسكو خلال تصريحات لصحيفة ”برو سبورت“ إنه مصدوم من تدخلات مسؤولي الأندية لفرض آراء معينة على المدربين معتبرًا أن ذلك يسبب ضررًا بالغًا.

وأوضح:“أتفهم أن هذا الأمر يحدث في أي مكان، وأصحاب العمل يسمحون لأنفسهم بالتدخل في الفريق، والدخول بمناقشات تكتيكية، وفرض مواقف معينة“.

وأضاف:“إنهم يضرون بالمال الذي يستثمرونه، ويضرون بفريقهم، وهذه مشكلة، وأعتقد أنه إذا كانت لديك إدارة جيدة وصحيحة، ستقوم بالعمل بشكل جيد لفرض الثقة في المدرب وبالتالي إجبار اللاعبين على احترامه“.

وشدد لوتشيسكو على أنه يجب أن تبني الإدارة الجيدة جسورًا من الثقة بينها وبين التقني الفني لديها، موضحًا أن البطولات والإنجازات لا تأتي بين عشية وضحاها“.