لوتشيسكو يلمح لتعاقدات جديدة لنادي الهلال السعودي

قال الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال السعودي إنه قد يدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنه يركز على المباريات المقبلة.

وأضاف المدير الفني لبطل آسيا خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز على الفيصلي بصعوبة ليتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين عبر ركلات الترجيح:“نسعى لاكتمال المجموعة والمواصلة بكل قوة على كافة الأصعدة“.

وعن إصابة المدافع الكوري يانغ هيون سو قال:“قد تتجاوز أسبوعًا مبدئيًا، وسيجري المزيد من الفحوصات حتى نتأكد من المدة التي سيغيبها عن الملاعب“.

وصعد الهلال إلى دور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 على الفيصلي، اليوم الجمعة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للهلال الذي سيواجه الاتفاق في دور الثمانية، وتقدم محمد البريك للهلال في الدقيقة 18 بتسديدة مرت من تحت مصطفى ملائكة حارس الفيصلي.

وأدرك رولي بونيفاسيا التعادل للفيصلي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء احتسبت بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد إثر مخالفة من المدافع علي البليهي في المنطقة.

وخلال الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات مع أفضلية نسبية للهلال الذي أعاده صالح الشهري للمقدمة في الدقيقة 63 بعد عمل رائع من زميليه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري.

وأخفق محمد قاسم في إدراك التعادل للفيصلي بعد أن حول حارس الهلال عبد الله المعيوف تسديدته إلى ركنية، لكن قاسم عاد ليهز الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 73 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين دون أي جديد لينهي الهلال المباراة لصالحه بركلات الترجيح، ويضرب موعدًا مع الاتفاق في الدور المقبل.