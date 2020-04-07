المشجع جليلو الشمري يقدم اعتذاره لنجم نادي الهلال السعودي علي البليهي بسبب هذا الموقف (فيديو)

قدم مشجع نادي الهلال السعودي الشهير، جليلو الشمري، شكره واعتذاره للاعب الفريق علي البليهي، بعدما انتقده كثيرًا في العديد من المباريات، وانتشرت فيديوهات لبعض الإساءات ضد البليهي، ولكن الأخير رفض أن يقدم ضده أي شكوى.

وقال جليلو في الفيديو، الذي تم تداوله عبر موقع ”تويتر“، تحت هاشتاغ ”#موقف_البليهي_مع_جليلو“:“لو قالوا لي يا جليلو لو عاد بك الزمن ما الفعل الذي ستندم عليه، ردي سيكون قولًا واحدًا وهو انتقادي لعلي البليهي، والبعض استغرب بالطبع بسبب الفيديوهات التي انتشرت لانتقادي الحاد ضده“.

وأضاف:“ما وصلني على لسان البليهي جعلني أتمنى أن تنشق الأرض وتبلعني، فقد صدرت مني الإساءة له ولكن هو قدم لي كل الفخر، واعتذر له ومع ذلك ألوم نفسي، وفي آخر مباراة للهلال قبل إيقاف الجمهور جاء شخص بجانبي وقال لي يا جليلو، وهو وشخص لا أعرفه، هناك من طالب البليهي برفع دعوى قضائية ضدك، فرد البليهي قائلًا: الرجل انتقدني في الملعب ومستحيل أن أرفع عليه دعوى قضائية، وهو مشجع متعصب وغاضب من الخسارة، وقطع أوراق الدعوى، ولا أريد بهدلة الرجل في المحاكم، وأنا أتحمل الانتقادات والإساءة“.

واختتم:“مش عارف كيف أشكرك يا بليهي، الله يبيض وجهك“.

#موقف_البليهي_مع_جليلو المشجع الهلالي جليلو الشمري يقدم اعتذاره بمقطع فيديو للاعب الهلال علي البليهي بعد انتقاده له بالمدرج في الكثير من المبارياتpic.twitter.com/6CeUS3X4zy — وش سـالفـة الـهـاشـتـاق!???????? (@abt_tag) April 7, 2020

وكان قد تم تداول فيديو سابق لجليلو وهو يصرخ في وجه البليهي خلال دخوله غرفة خلع الملابس وينتقده بشدة، قائلًا:“يا بليهي لازم تعرف أن إمكانياتك ضعيفة، والملايين الخمسة التي تريدها لن تأخذها، ولا تجدد عقدك وتوكل على الله“.

وش قاعد يسوي هذا المشجع …؟!

وش يبي يوصل له!!!!#الهلال pic.twitter.com/x029nyW37b — ماكس الهلالي (@maxalhilal) January 11, 2020

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 51 نقطة، ويلاحقه النصر برصيد 45 نقطة.

ويعاني النشاط الرياضي في المملكة من التجميد، ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الرياضة، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، اجتماعًا للإعلان عن القرار النهائي بشأن الموسم الرياضي.