 المشجع جليلو الشمري يقدم اعتذاره لنجم نادي الهلال السعودي علي البليهي بسبب هذا الموقف (فيديو) – إرم نيوز‬‎

المشجع جليلو الشمري يقدم اعتذاره لنجم نادي الهلال السعودي علي البليهي بسبب هذا الموقف (فيديو)

المشجع جليلو الشمري يقدم اعتذاره لنجم نادي الهلال السعودي علي البليهي بسبب هذا الموقف (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قدم مشجع نادي الهلال السعودي الشهير، جليلو الشمري، شكره واعتذاره للاعب الفريق علي البليهي، بعدما انتقده كثيرًا في العديد من المباريات، وانتشرت فيديوهات لبعض الإساءات ضد البليهي، ولكن الأخير رفض أن يقدم ضده أي شكوى.

وقال جليلو في الفيديو، الذي تم تداوله عبر موقع ”تويتر“، تحت هاشتاغ ”#موقف_البليهي_مع_جليلو“:“لو قالوا لي يا جليلو لو عاد بك الزمن ما الفعل الذي ستندم عليه، ردي سيكون قولًا واحدًا وهو انتقادي لعلي البليهي، والبعض استغرب بالطبع بسبب الفيديوهات التي انتشرت لانتقادي الحاد ضده“.

وأضاف:“ما وصلني على لسان البليهي جعلني أتمنى أن تنشق الأرض وتبلعني، فقد صدرت مني الإساءة له ولكن هو قدم لي كل الفخر، واعتذر له ومع ذلك ألوم نفسي، وفي آخر مباراة للهلال قبل إيقاف الجمهور جاء شخص بجانبي وقال لي يا جليلو، وهو وشخص لا أعرفه، هناك من طالب البليهي برفع دعوى قضائية ضدك، فرد البليهي قائلًا: الرجل انتقدني في الملعب ومستحيل أن أرفع عليه دعوى قضائية، وهو مشجع متعصب وغاضب من الخسارة، وقطع أوراق الدعوى، ولا أريد بهدلة الرجل في المحاكم، وأنا أتحمل الانتقادات والإساءة“.

واختتم:“مش عارف كيف أشكرك يا بليهي، الله يبيض وجهك“.

وكان قد تم تداول فيديو سابق لجليلو وهو يصرخ في وجه البليهي خلال دخوله غرفة خلع الملابس وينتقده بشدة، قائلًا:“يا بليهي لازم تعرف أن إمكانياتك ضعيفة، والملايين الخمسة التي تريدها لن تأخذها، ولا تجدد عقدك وتوكل على الله“.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 51 نقطة، ويلاحقه النصر برصيد 45 نقطة.

ويعاني النشاط الرياضي في المملكة من التجميد، ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الرياضة، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، اجتماعًا للإعلان عن القرار النهائي بشأن الموسم الرياضي.

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