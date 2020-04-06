صحيفة: ميليوفيتش يطالب النادي الأهلي السعودي بتجديد عقود المسيليم والمؤشر

ذكرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ أن الصربي فلادان ميليوفيتش المدير الفني للأهلي السعودي طالب بتجديد عقد الحارس ياسر المسيليم وسلمان المؤشر بأسرع وقت ممكن.

وتولى ميليوفيتش مسؤولية تدريب الأهلي في فبراير/شباط الماضي لمدة موسم ونصف خلفا للسويسري كريستيان غروس الذي تم الاستغناء عن خدماته.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة تتجه لوضع ملف تجديد عقود اللاعبين مع النادي، التي ستنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الحالي على طاولة المدرب الصربي لتحديد مدى إمكانية الاستفادة من الأسماء التي ستنتهي عقودهم من عدمه.

وتنتهي عقود 3 من لاعبي الفريق بنهاية الموسم الحالي وتحديدا في شهر يونيو/حزيران المقبل وهم المسيليم حارس المرمى والمؤشر ومهند عسيري مهاجم الفريق، وجميعهم مازال وضعهم غامضا في حال صدر قرار رسمي باستكمال الموسم الرياضي مع حلول الصيف المقبل خلال شهر أغسطس/آب مع ترقب صدور قرار تمديد عقود اللاعبين مع أنديتهم استثنائيا لنهاية الموسم الرياضي الحالي، من خلال قرار أو توصية قد يعلن عنها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

وتسعى إدارة النادي الأهلي في الوقت نفسه للمحافظة على جميع الأسماء التي يمكن الاستفادة منها خلال الموسم المقبل بالتشاور مع ميلوفيتش بعد أن برز الثنائي المسيليم والمؤشر من خلال مشاركتهما مع الفريق في المباريات الماضية، إذ تمت الاستعانة بالحارس المخضرم للذود عن شباك الفريق بعد إصابة زميله محمد العويس حارس المرمى الأساسي، التي غيبته لفترة طويلة بعد تعرضه لكسر في عظمة الوجه وقدم المسيليم مستويات لافتة أعادت الاطمئنان لجماهير النادي.

وحرمت الإصابة اللاعب مهند عسيري من المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي، الذي يعتبر المهاجم السعودي الوحيد في قائمة فريق الأهلي والبديل الأول للاعب عمر السومة هداف الفريق في المواسم الأخيرة.