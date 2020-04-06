عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي يرحب بالانتقال إلى هذا النادي (فيديو)‎

ألمح المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الرحيل عن نادي النصر السعودي خلال محادثة عبر الفيديو مع زميله السابق ومواطنه محسن متولي قائد الرجاء البيضاوي.

وفاز المهاجم حمدالله بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد أن قاد النصر لإحراز اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، محرزا عددا قياسيا من الأهداف.

وأنهى حمدالله الموسم وفي رصيده 34 هدفا في الدوري، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم حمزة إدريس مهاجم الاتحاد والذي حققه في العام 2000 حين أحرز 33 هدفا.

لكن في محادثته مع متولي، اقترح عليه اللعب للرجاء فرد حمدالله قائلا: ”الانضمام إلى هذا النادي الكبير شرف لأي لاعب“.

وتحدث حمدالله ومتولي عن ديربي الدار البيضاء في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي انتهت بالتعادل 4/4 على أرض الوداد ليتأهل الرجاء إلى دور الـ8.

وأشاد حمدالله بجماهير الفريقين وأجواء المباراة، واصفا متولي بأنه أفضل لاعب لعب إلى جواره طوال مسيرته من حيث الأداء التكتيكي وذكاء الملعب والأخلاق، وذلك حينما كانا يلعبان في صفوف الريان القطري.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال، قبل توقف المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.