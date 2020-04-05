تقرير: نادي النصر السعودي يدرس التخلص من أحمد موسى.. ويتجه لتقليص الرواتب

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي، تدرس جديا التخلص من لاعبها النيجيري أحمد موسى، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن إدارة النصر تتجه نحو تقليص رواتب لاعبي الفريق الأول، المرتفعة خلال الموسم المقبل، من أجل تخفيف الأعباء المالية واستثمار موارد النادي المالية بالطريقة المثلى، من خلال التعاقد مع لاعبين متميزين بأسعار معقولة.

وطبقا لهذا القرار، فإن الإدارة قررت التخلص من موسى، نظرا لراتبه الكبير الذي يبلغ 7 ملايين يورو في الموسم.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن الإدارة لا تجد صعوبة في بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب النيجيري، الذي ينتهي في يونيو 2022.

وكشفت أن إدارة النادي، تلقت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية عرضا رسميا من نادي كراسنودار الروسي، إضافة إلى عرض من نادي قاسم باشا التركي، لكنها لم توافق لأسباب عدة، من أهمها حاجة الفريق إلى خدماته في الوقت الراهن، موضحة أن اللاعب مطلوب للعديد من الأندية.

ويشهد النشاط الكروي حالة من التوقف على مستوى العالم، في ظل الإجراءات المتبعة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به ما يزيد عن مليون شخص عالميا.