هل قصد التقليل من سامي الجابر؟.. متحدث نادي النصر السعودي ينتقد الاتحاد الآسيوي لتجاهله سعيد العويران

وجه سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، انتقادا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إثر إعلانه قائمة تضم أفضل لاعبي القارة الذين شاركوا في كؤوس العالم، والتي ضمت أسطورة نادي الهلال سامي الجابر.

وتواجد الجابر في قائمة تضم كلا من الأسترالي تيم كاهيل، والياباني كيسوكي هوندا، والإيراني علي رضا، والكوري الجنوبي بارك جي سونغ، لأفضل لاعبي آسيا الذين شاركوا في كؤوس العالم.

وأعرب الصرامي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، عن استغرابه من عدم تواجد أسطورة نادي الشباب ومنتخب السعودية سعيد العويران في القائمة.

••لا أحد ينكر الأثر الكبير الذي تركه النجم الشهير العويران بهدفه الذي لا ينسي في شباك بلجيكا فقد مهد طريقاً واسعاً للكرة الأسيوية لزيادة منتخباتها في كأس العالم

••الاتحاد الأسيوي الذي يبدو أنه يعيش في عالم أخر من العزلة تجاهل العويران و أختار لاعبين أقل منه أثراً و تأثير pic.twitter.com/iaD9LhEOj5 — سعود الصرامي (@L9arami) April 4, 2020

وقال متحدث النصر: ”لا أحد ينكر الأثر الكبير الذي تركه النجم الشهير العويران، بهدفه الذي لا ينسى في شباك بلجيكا، فقد مهد طريقًا واسعًا للكرة الآسيوية، لزيادة منتخباتها في كأس العالم“.

وأضاف الصرامي: ”الاتحاد الآسيوي الذي يبدو أنه يعيش في عالم آخر من العزلة، تجاهل العويران واختار لاعبين أقل منه أثراً وتأثيرًا“.

وهو الأمر الذي فتح عليه بابا من الانتقادات من الجماهير السعودية، ورد عليه مغرد قائلا: ”مشكلتك تشوف بعين واحدة.. هدف العويران هدف عالمي محد يختلف عليه، ولكن كم عدد الإنجازات الشخصية له وكم لسامي.. أو بمعنى أصح كم لهم إنجازات شخصية وكم لسامي“.

مشكلتك تشوف بعين واحده..

هدف العويران هدف عالمي محد يختلف عليه

ولكن…

كم عدد الانجازات الشخصية له وكم لسامي.. او بمعنى اصح كم لهم انجازات شخصيه وكم لسامي — ابو متعب الفريج (@MishalAlfuraij) April 4, 2020

فيما أشار آخر: ”بكل حيادية، العويران لاعب مؤثر في خارطة كرة القدم الآسيوية وهدفه المارادوني بعد المسافة بينه وبين أقرب منافسيه، لكن الكل يعرف أن الاتحاد الآسيوي اختياراته فاشلة“.

بكل حيادية

العويران لاعب مؤثر في خارطة كرة القدم الاسيوية وهدفه المارادوني بعد المسافة بينه وبين اقرب منافسية

لكن الكل يعرف ان الاتحاد الاسيوي اختياراته فاشلة — محمد آل رزحان (@RazhanAl) April 4, 2020

وقال مغرد آخر: ”ولكن كرهاً لسامي الجابر وللهلال عامة وهذا ليس بجديد عليكم تكرهون الأمجاد والإنجازات لكل لاعب هلالي مع أن كلها تصب لصالح الوطن وهذا حق لكل لاعب كافح كما حصل مع لاعبي النصر في الثمانينات، كان ماجد ومحيسن وغيرهم أشدنا بهم وشرفونا في المحافل مع زملائهم اللاعبين“.