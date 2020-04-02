صحيفة: تخفيض الرواتب قد يسبب أزمة بين نادي النصر السعودي ومحترفيه المغاربة

تحدثت صحيفة ”le360“ عن وجود رغبة لدى الأندية السعودية في تخفيض رواتب لاعبيها المحترفين؛ بسبب الأزمة المادية التي تعاني منها الأندية نتيجة جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة إن الأندية السعودية معروف عنه أنها تمنح رواتب خيالية لمحترفيها، لكنها في الوقت الراهن لا تختلف عن نظرائها في الدوريات العالمية حيث تعاني من أزمات مادية.

وتابعت الصحيفة حديثها بأن نادي النصر السعودي سيواجه أزمة حال تفعيل قرارات تخفيض الرواتب مع اللاعبين نور الدين إمرابط وعبدالرزاق حمدالله، عطفاً على مستوياتهما العالية مع الفريق.

وقالت الصحيفة إن لاعبا مثل نور الدين إمرابط كان من الأساس يطالب بزيادة راتبه بدءاً من الموسم القادم، خصوصاً أن عقده شارف على الانتهاء ويرغب في تعديل وضعه لضمان الاستمرار مع الفريق.

وتابعت: ”سيكون من الصعب على اللاعب القبول حتى بنفس راتبه لتجديد تعاقده مع الفريق، فكيف في حالة تخفيض الرواتب ونفس الأمر مع المهاجم عبد الرزاق حمدالله.

الصحيفة قالت إن عبدالرزاق حمدالله يعد هو الأبرز في اللاعبين الأجانب، ليس في النصر فقط بل في المسابقة السعودية، فكيف سيكون رده حال تخفيض الرواتب.

النصر طالب اللاعبين بتفهم الوضع الحالي وأنه سيكون بصورة مؤقتة، وأنهم في النادي السعودي بانتظار رد اللاعبين والمتوقع خلال الأيام القادمة.