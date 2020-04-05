وسط أنباء مفاوضاته مع نادي الهلال السعودي.. خلاف بين فالكاو وغلطة سراي التركي‎

ذكرت تقارير صحفية تركية، اليوم الأحد، أن المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، يريد الرحيل عن ناديه غالاتا سراي بنهاية الموسم الحالي، بسبب تلقيه عروضًا عربية قوية، حيث يرتبط بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي، والسد القطري

وبحسب صحيفة ”حرييت“ فإن فالكاو يرفض عرض غالاتا سراي، بشأن تخفيض الرواتب، في ظل تجميد النشاط الكروي؛ بسبب فيروس كورونا.

من جهته ذكر الصحفي الكولومبي ستيفن أرس، أن فالكاو يريد الرحيل عن غالاتا سراي، بعدما تلقى عروضًا مغرية من المنطقة العربية، وأشار إلى أن فالكاو التقى بمسؤولي الهلال.

ويمتد عقد فالكاو، البالغ من العمر 34 عامًا، مع غالاتا سراي حتى يونيو 2022، وهو ما يعني أن أي نادٍ يريد التعاقد معه يجب أن يتفاوض مع إدارة النادي التركي، التي قد تجني 7 ملايين يورو من الصفقة.

وانتقل فالكاو من موناكو الفرنسي إلى غالاتا سراي في، سبتمبر الماضي، وسجل الموسم الحالي 10 أهداف وصنع هدفًا في 20 مباراة.

ويملك فالكاو خبرة طويلة، حيث لعب لأندية بورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وموناكو الإنجليزيين.

وسجل فالكاو 281 هدفًا وصنع 52 في 481 مباراة على مستوى الأندية، وسجل 34 هدفًا في 89 مباراة مع منتخب كولومبيا الأول.