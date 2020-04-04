تعرف على عقوبة جمال بلعمري بعد هجومه على إدارة نادي الشباب السعودي‎

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، قررت تغريم لاعب الفريق الجزائري جمال بلعمري بعد تصريحاته الأخيرة على حسابه في ”إنستغرام“.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، نقلا عن مصادرها، فإن إدارة الشباب قررت تطبيق اللائحة الداخلية وخصم 40% من قيمة عقد بلعمري.

وهاجم بلعمري مسؤولي الشباب بقوة، حيث أوضح حقائق لجماهير الفريق، كما كشف على الظلم الذي يتعرض له.

وكتب بلعمري عبر حسابه: ”تخيل لاعب محترف تسافر للعلاج على حساب الخاص ادفع وجيب والفواتير، وتخيل يجبرونك تفسخ عقدك مع وكيلك وتوقع مع وكيل اخر علشان يبيعونك“.

وأضاف: ”تخيل يجبرونك على تصاريح معينة ولا ينخصم منك، تبغى أطلع وأصرح أني أبغى أطلع من النادي لا والله، تبغاني أطلع من النادي بطريقتك المعهودة لا والله وإذا جلست رأسي مرفوع وإذا طلعت نفس الشيء“.

وتابع: ”أرجع كمل البطولة العربية والسنة الجاية أطلع، وعارف أنك تطلع الصح وأنا المخطئ في نظر الجماهير زي كل مرة طبعا لكن الحق سيظهر إذا مو معي مع لاعب ثاني لأني لست الأول وما راح أكون الأخير الله يصبر الجمهور بس أنا مجرد لاعب يجي اليوم وأمشي زي أي لاعب“.

وكان الدولي الجزائري، انقطع عن التدريبات في بداية الموسم، وهدد بالرحيل في حال عدم حصوله على مستحقاته.

استمرت الأزمة لأكثر من شهر تقريبًا، حتى تم حلها، بإعلان خالد البلطان، رئيس الشباب، التصالح مع اللاعب.