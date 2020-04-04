جمال بلعمري يشن هجوما قويا على إدارة نادي الشباب السعودي (شاهد)‎

شن المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري هجوما قويا على إدارة ناديه الشباب السعودي عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ في مؤشر على اقتراب رحيله عن النادي.

وكشف بلعمري الكثير من التفاصيل التي هاجم من خلالها إدارة الشباب خاصة فيما يتعلق بفترة علاجه على نفقته الخاصة والخصومات التي تعرض لها من إدارة النادي.

وتحدث بلعمري مخاطبا أحد مسؤولي النادي دون أن يكشف عنه قائلا: ”تخيل أن يتم إجبارك على تصريحات معينة، أو يتم الخصم منك وتسافر على نفقتك الخاصة للعلاج أيضا على نفقتك ويطلبون منك الدفع ثم جلب فواتير ما دفعت“.

وأضاف ”تخيل أن يتم إجبارك على فسخ عقدك مع وكيلك، لتقوم بالتوقيع مع آخر، ليتسنى لهم بيع عقدك. تطلب مني الإدلاء بتصريحات أطلب خلالها الخروج من النادي؟ تريد مني القبول بالخروج من النادي على طريقتك المعهودة؟ لا والله، سأبقى ورأسي مرفوع، وسأخرج بذات الطريقة“.

وخضع بلعمري للعلاج في فبراير/شباط الماضي في فرنسا من إصابته في الكاحل في أحد المراكز المتخصصة في باريس كما أجرى البرنامج التأهيلي هناك.

وأضاف بلعمري الفائز مع الجزائر بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر ”الفترة التي كنت أقضيها من أجل تلقي العلاج، تحولت الآن إلى فترة غياب. لا أبحث من خلال ما كتبت عن الاستعطاف، ولا أفكر في أن يصدقني أحد فيما قلت، كوني صادقا مع نفسي“.

وغاب بلعمري عن التدريبات أكثر من مرة لكنه اعتذر لإدارة ناديه واللاعبين والجماهير عن ذلك في وقت سابق.

وحمل بلعمري شارة قيادة الفريق بفضل روحه العالية والاعتماد عليه قائدا للفريق داخل الملعب لكنه لم يشارك مع الشباب سوى في الجولات الثماني الأولى من الدوري هذا الموسم بسبب الإصابة لكنه من أبرز اللاعبين الأجانب في الملاعب السعودية.

ولا شك أن تصريحات بلعمري ستقصر فترته في صفوف الشباب وتفتح الباب أمام أندية سعودية أخرى للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.