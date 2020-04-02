يقترب من الاستمرار.. إدارة النصر السعودي توافق على طلبات فيتوريا لتجديد تعاقده

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موافقة إدارة نادي النصر على شروط البرتغالي روي فيتوريا لتجديد تعاقده مع الفريق.

ونشرت صحيفة ”الوطن“ السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت وافقت على شروط فيتوريا، وأبرزها تدعيم صفوف الفريق بشكل مميز.

ومن المقرر أن يتم الإعلان من جانب النصر عن تجديد التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا لمدة موسمين، خلال أيام قليلة.

وكانت إدارة النصر قد خاطبت فيتوريا لتجديد عقده لموسمين مقبلين على الأقل، ووافق المدرب البرتغالي، بشرط تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب ومحليين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ45 نقطة من 22 مباراة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.