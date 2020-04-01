عبدالعزيز المريسل: هذه أسباب رفض نادي النصر التعاقد مع المدرب كونتي.. وغوميز مهاجم الهلال مصاب بـ“الصرع“ (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، على أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات سابقة مع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الحالي، لقيادة ”العالمي“، قبل أن يتم الاتجاه للمدرب الحالي البرتغالي روي فيتوريا.

وقال المريسل خلال حلوله ضيفًا على قناة ”24 الرياضية“، مساء الثلاثاء، إن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السابق، دخل في مفاوضات مكثفة في أواخر عام 2018، مع كونتي، لقيادة ”العالمي“.

وأضاف: ”سعود السويلم انسحب من المفاوضات مع كونتي، في اللحظة الأخيرة، حيث وجد أنه لا يناسب خطط النصر المستقبلية“.

وأوضح المريسل، أن النصر كان يريد في ذلك الوقت، مدربًا يهتم بمدارس الناشئين، ويعتمد على لاعبين شباب، يمنحهم الفرصة للعب مع الفريق الأول، وهو ما لا يتوافر في المدرب الإيطالي الكبير.

وأشار المريسل، إلى أنه بعد الانسحاب من التفاوض مع كونتي، تم الاستقرار على التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الحالي للفريق، باعتبار أنه تتوافر فيه كافة الشروط الفنية والقيادية، لخطط مستقبل النصر.

ويُعد كونتي أحد أفضل المدربين على الساحة العالمية، حيث قاد العديد من الفرق العالمية، على رأسها يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، وحاليًا يتولى الإدارة الفنية لإنتر ميلان.

وحقق كونتي، العديد من الألقاب الكبرى، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي 2016-2017 مع تشيلسي، والدوري الإيطالي ”3 مرات متتالية“ مع يوفنتوس.

عبدالعزيز المريسل : النصر تراجع عن التعاقد مع كونتي بسبب ان الفكر التدريبي لا ينطبق على الطريقة التي كان النصر ينوي تطبيقها على مدارسه ..

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/3LTTKwlLQC — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) April 1, 2020

يذكر أن فيتوريا، تولى القيادة الفنية للنصر في يناير 2019، وقاد الفريق في 59 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 41 فوزًا، مقابل 9 تعادلات ومثلها في الهزائم.

وينتهي عقد فيتوريا مع النصر، في يونيو المقبل، حيث بدأت إدارة ”العالمي“، في التفاوض معه من أجل التجديد لعامين أو ثلاثة آخرين.

غوميز

وتطرق المريسل، للحديث عن الفرنسي غوميز، مهاجم نادي الهلال، في ظل تقارير تتحدث عن رحيله في الميركاتو المقبل، قائلا: ”غوميز طلب تعديل عقده منها زيادة مكافآت الأهداف التي يسجلها في دوري أبطال آسيا، وتكون مختلفة عن قيمة أهدافه في الدوري السعودي، وهذه معلومة أكيدة“.

كما كشف المريسل على أن غوميز، مصاب بمرض ”الصرع“، قائلا: ”أتحدى أي مشجع من أصغرهم لأكبر مسؤول إن استطاعوا إثبات أن غوميز غير مصاب بالصرع وأستطيع الإثبات بمقاطع فيديو وصور، وهذه الحالة تحدث له في وقت معين، ولا أتمنى أن تتكرر له في الدوري السعودي، وهو بلا شك مهاجم هداف“.

عبدالعزيز المريسل : اللاعب قوميز لديه حالة تشنج ..

ناصر الجديع: أتمنى الهلال يحضر أثنين الموسم القادم لديهم نفس الحالة ..

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/5jVd2EBnk3 — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) April 1, 2020

ولا يعد حديث المريسل جديدا، حيث ترددت هذه الأنباء قبل تعاقد الهلال مع اللاعب الفرنسي، حيث سقط على أرضية الملعب، خلال إحدى المباريات مع فريقه السابق غلطة سراي التركي، وسط تعابير غريبة على وجهه.

وكشف غاري مونك، مدير سوانزي سيتي الإنجليزي، الذي كان يلعب غوميز بين صفوفه، عن أن اللاعب الفرنسي، يعاني من حالة إغماء مزمنة، وهو أمر لازمه طوال حياته، مشيرًا إلى أن الخطر الوحيد المرتبط بحالته، هو الضرر الذي يمكن أن يسببه الإغماء نفسه؛ مثل ضرب الرأس بالأرض بقوة.