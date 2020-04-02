شبه الهلال والاتحاد بمصارعين ضخمين… سلمان المطيويع يسخر من نادي النصر السعودي بطريقة مثيرة (فيديو)

سخر سلمان المطيويع، مقدم برنامج ”الوقت الأصلي“ من نادي النصر السعودي، من خلال فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر المطيويع الذي طالما حدث شد وجذب بينه وبين جمهور النصر، فيديو لمصارعين ضخمين يضربان مصارعًا صغيرًا ويقذفانه خارج الحلبة.

ويدور جدال حاليًا بين الجماهير السعودية، حول عدد بطولات كل ناد في ظل عدم غلق ملف توثيق بطولات الأندية.

وعلق المطيويع على الفيديو :“هذا إذا كان نقاش الكبار #الهلال و #الاتحاد عن بطولاتهم الآسيوية و المحلية و تنافسهم الدائم .. وجاك “ الصغير “ مدرعم .. ”.

هذا إذا كان نقاش الكبار #الهلال و #الاتحاد عن بطولاتهم الآسيوية و المحلية و تنافسهم الدائم .. وجاك “ الصغير “ مدرعم .. ???????? pic.twitter.com/bbGIgh50nd — #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) April 1, 2020

وردّ حساب يدعى أبومنصور تعليقًا على الفيديو :“رحم الله القائد الرمز عبدالرحمن بن سعود حامي حمي الديار النصراوية الذي صال وجال ونافح وكافح عن النصر ورمزيته وكيانه ولم اسمع ان احد تجرأ في حضوره بالتطاول والتقليل من شأن النصر“.

وعلق تركي الشمري :“تغريدة مشجع متعصب هل يعقل مثل هذا سنوات بالقنوات ينتقل من مكان الى مكان وحسابه حساب طفل مراهق جالس بالشارع !! هل المؤهل هلالي او المقياس الكفاءه ومذيع يحترم جميع الاندية ويتكلم بمهنية، هل عرفت الفرق بينك وبين بتال القوس وتركي العجمة، الموهبه والمهنية والكفاءة“.

ورد دخيل عبدالله الشهيل بفيديو على تغريدة المطيويع :“كله من عبدالرحمن بن سعود الله يرحمه ، لا يصير قلبك اسود … كان انك ترى انه غلطان عليك سامحه ولا تنشغل بالنصر، الناس تسامح بالدم“.