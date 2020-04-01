الاتحاد الآسيوي يضع سامي الجابر ضمن استفتاء الأفضل آسيويا في مشاركته بكأس العالم

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم المنتخب السعودي السابق وأسطورة نادي الهلال، سامي الجابر، ضِمن قائمة أفضل خمسة لاعبين مشارَكة في بطولة كأس العالم بتاريخ القارة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بجانب الجابر كلًا من، الكوري الجنوبي بارك جي سونغ، الأسترالي تيم كاهيل، الياباني كيسوكي هوندا، والإيراني علي رضا بيرانفاند.

وسلّط موقع الاتحاد الضوءَ على أفضل خمسة نجوم تألقوا في بطولة كأس العالم، وسمح للجماهير المشاركة في التصويت باختيار الأفضل برأيهم، علمًا بأن النتيجة النهائية سيتم تحديدها من خلال جمع نتائج التصويت، إلى جانب آراء مجموعة من الخبراء، ويستمر التصويت حتى يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري.

وقال الآسيوي عن الجابر: ”اعتبر سامي الجابر من ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية، وقد شارك في نهائيات كأس العالم أربع مرات متتالية بين 1994 و2006.

وسجل ”الجابر“ هدفًا من ضربة جزاء ليسهم في تحقيق الفوز الأول للسعودية في كأس العالم أمام المغرب في الولايات المتحدة 1994، قبل أن يفوز الفريق على بلجيكا ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وخسر المنتخب السعودي أمام السويد في دور الـ16، لكنه عاد من جديد عام 1998 في فرنسا؛ حيث سجل ”الجابر“ هدفًا من ضربة جزاء خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع جنوب أفريقيا 2- 2؛ في حين شهدت المشاركة في عام 2002 الخروج من دور المجموعات.

وسجل ”الجابر“ هدفه الثالث في كأس العالم خلال نهائيات 2006 في ألمانيا؛ وذلك في المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع تونس 2- 2.