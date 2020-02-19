لاعب سابق بنادي النصر: عبدالرزاق حمدالله أفضل من سامي الجابر (فيديو)

حرص يوسف خميس، لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، على الإشادة بالمغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي الحالي، إثر الهدف الذي سجله في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الآسيوية، مساء الثلاثاء.

وقال ”خميس“ في تصريحات تلفزيونية: ”أفضل من ارتدى القميص رقم 9 في ملاعبنا هو ماجد عبدالله ومن بعده لاعب النصر حمد الله، مع احترامي لسامي الجابر ولا جدال ولا نقاش في هذا الموضوع“.

ليرد عليه المذيع قائلا: ”أنت ترى أن أفضل من ارتدى القميص رقم 9 في ملاعبنا من بعد ماجد عبدالله هو حمد الله وتستبعد سامي الجابر“.

#فيديو | #يوسف_خميس : أفضل من ارتدى القميص رقم 9 في ملاعبنا هو #ماجد_عبدالله ومن بعده #حمد_الله مع احترامي لـ #سامي_الجابر ولا جدال ولا نقاش في هذا الموضوع pic.twitter.com/g9C0E7Lf2x — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 18, 2020

وشدد: ”القميص رقم 9 سبب مشكلة في النصر لكن لا يستحقه إلا ماجد عبدالله وحمدالله وأعاد لنا ذكريات كابتن ماجد ويسجل من أشباه الفرص، وبعض أهدافه خرافية ومتعوب عليها وأخرى يخدم عليها زملاؤه، ويستحق القميص رقم 9 بعد ماجد لاعب لديه ثقة في إمكانياته، وكهداف في غالب الأحيان يجب أن تكون أنانيا لان لديك حساسية التسجيل وهو ما يفعله النجم المغربي“.

وحقق نادي النصر فوزا مهما أمام العين الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الآسيوية، بهدفين مقابل هدف، عن طريق مختار علي وعبد الرزاق حمد الله.

ويتقاسم النصر الصدارة مع السد القطري في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما جاء سباهان أصفهان ثالثا بـ 3 نقاط، والعين الإماراتي أخيرا دون نقاط.

حمدالله وصل إلى الهدف رقم 9 في المباراة السابعة على التوالي التي لم يتوقف فيها عن التسجيل، منذ الـ17 من شهر يناير الماضي، من أصل 12 هدفا سجلها لاعبو الفريق خلال هذه المباريات.

وتجدر الإشارة إلى أن المغربي عبدالرزاق حمدالله وصل إلى الهدف رقم 73 مع نادي النصر حتى الآن في 57 لقاء في المسابقات المختلفة.