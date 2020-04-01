رغم دخوله الفترة الحرة.. نادي الهلال السعودي يؤجل حسم ملف كارلوس إدواردو

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي، قرر تأجيل حسم ملف لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو، بسبب حالة التخبط التي تضرب دوريات العالم أجمع، بسبب أزمة فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها، فإن إدارة نادي الهلال أرجأت حسم ملف إدواردو، إلى ما بعد الانتهاء من الظروف الراهنة.

وأوضحت، أن الأمر لا يزال معلقا بخصوص تجديد عقد إدواردو، مشيرة إلى أن الأمر برمته في يد إدارة النادي، ورؤية الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

يذكر أن إدواردو دخل الفترة الحرة للانتقال قبل أكثر من 3 أشهر، حيث ينتهي عقده مع الزعيم في يونيو/ حزيران المقبل.

واسم إدواردو ارتبط بالرحيل عن الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي الماضيين، لكنه اختار في النهاية البقاء مع الفريق الذي أصبح أفضل هدافي الأجانب في تاريخه، كما ربطته تقارير حالية بالانتقال للنادي الأهلي السعودي.