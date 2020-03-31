تقرير: نادي الهلال السعودي يعوض غوميز وكارلوس إدواردو بهذا الثنائي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي دخل على خط المفاوضات مع الثنائي الكولومبي رادميل فالكاو، نجم غلطة سراي التركي، والبرازيلي ماوريسيو جونيور، لاعب باوك اليوناني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“ السعودية، يوم الثلاثاء، فإن مسؤولي الهلال دخلوا في مفاوضات مع فالكاو لضمه للفريق ليكون بديلا للفرنسي غوميز، حيث لا تضمن الإدارة بقاءه الموسم المقبل رغم وجود بند في عقده يتيح لهم التجديد التلقائي مع اللاعب الفرنسي.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي ماوريسيو سيكون بديلا لمواطنه كارلوس إدواردو، الذي ربطته تقارير بالرحيل للأهلي السعودي في الميركاتو المقبل.

وأكدت الصحيفة أن فالكاو أبدى موافقة مبدئية على الانتقال للزعيم بداية من الموسم المقبل، ولكن شرطه الوحيد هو أن يوافق ناديه التركي على رحيله.

ومع غلطة سراي، لعب فالكاو 20 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع آخر.

فيما أوضحت أن اللاعب البرازيلي جونيور ينتهي عقده مع باوك يونيو المقبل، وسبق للاعب أن تدرب تحت قيادة مدرب الهلال الحالي لوشيسكو، كما سبق للاعب تمثيل كورينثيانز فلومنزي البرازيليين، وتيريك غروني الروسي، قبل أن ينتقل لباوك في 2017 قادما من زينيت الروسي.