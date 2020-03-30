حمد العبدان لاعب نادي الهلال السعودي يتعرض لحادث مروري (صور)

تعرض حمد العبدان لاعب نادي الهلال السعودي، لحادث مروري اليوم الإثنين.

وكشفت الصور أثار الحادث الذي تعرض له العبدان، حيث تعرض لبعض الجروح الطفيفة، حيث ظهر وهو يضع مثبت طبي على رقبته، مع بعض الجروح لكن حالته جيدة، في حين تحطم جزء كبير من الجهة الأمامية للسيارة.

وتوقف النشاط الرياضي في السعودية لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت السعودية، الإثنين، 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1453.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن متحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تسجيل تعافي 49 حالة جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 115 حالة.