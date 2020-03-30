ماذا قال عبدالله عطيف لاعب الهلال بعد خروجه من الحجر الصحي؟ (فيديو)

خرج عبدالله عطيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الحجر الصحي بعد 14 يوما قضاها داخله عقب عودته من إسبانيا.

وعاد اللاعب إلى بلاده قبل أسبوعين حيث كان يجري جراحة بإسبانيا إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا في العالم.

عبدالله عطيف يغادر الحجر الصحي ????????

الحمدالله على السلامة يابو هزاع ????????@Otayfff8

pic.twitter.com/Ud74z9KYNq — هـلالـي سـاخـر???????? (@nawafA119) March 30, 2020

وبحسب القواعد التي أقرتها المملكة العربية السعودية يخضع أي شخص يعود من الخارج لحجر صحي للتأكد من سلامته.

وأشاد لاعب نادي الهلال بالعناية الطبية التي تلقاها داخل الحجر الصحي.

شاهد .. #عبدالله_عطيف في أول لقاء له

بعد خروجه من #الحجر_الصحي اليوم pic.twitter.com/wZZq0SqqAq — خلف الخلف (@klf_tv) March 30, 2020

وكشف الدولي السعودي أنه نفذ أجزاء من برنامجه التأهيلي الخاص بإصابته في الحجر أيضا.

وتوقف نشاط كرة القدم وبقية الرياضات في المملكة العربية السعودية كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا.