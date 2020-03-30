 ماذا قال عبدالله عطيف لاعب الهلال بعد خروجه من الحجر الصحي؟ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ماذا قال عبدالله عطيف لاعب الهلال بعد خروجه من الحجر الصحي؟ (فيديو)

ماذا قال عبدالله عطيف لاعب الهلال بعد خروجه من الحجر الصحي؟ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

خرج عبدالله عطيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الحجر الصحي بعد 14 يوما قضاها داخله عقب عودته من إسبانيا.

وعاد اللاعب إلى بلاده قبل أسبوعين حيث كان يجري جراحة بإسبانيا إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا في العالم.

وبحسب القواعد التي أقرتها المملكة العربية السعودية يخضع أي شخص يعود من الخارج لحجر صحي للتأكد من سلامته.

وأشاد لاعب نادي الهلال بالعناية الطبية التي تلقاها داخل الحجر الصحي.

وكشف الدولي السعودي أنه نفذ أجزاء من برنامجه التأهيلي الخاص بإصابته في الحجر أيضا.

وتوقف نشاط كرة القدم وبقية الرياضات في المملكة العربية السعودية كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا.

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