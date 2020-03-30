إعلامي سعودي: الأهلي يتفق مع كارلوس إدواردو ‎ لاعب نادي الهلال

كشف الصحفي السعودي عايد العليوي في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ عن صفقات كبرى يتم التخطيط لها.

وغرّد العليوي ”تؤكد المصادر أن لاعب الهلال، كارلوس إدواردو قد اقترب من الاتفاق مع النادي الأهلي السعودي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل (الطرفان متكتمان على الصفقة اللاعب والنادي).

وأكمل ”أتمنى من إدارة الهلال أن تستفيد من إدواردو ماديا أفضل من خروجه بالمجان، اللهم بلغت اللهم فاشهد“.

وينتهي عقد البرازيلي كارلوس إدواردو مع الهلال نهاية يونيو المقبل، حيث يقضي موسمه الخامس مع الهلال منذ انضمامه صيف 2015.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة عدد من الأندية البرازيلية وأخرى خارج السعودية في التعاقد مع اللاعب لما يقدمه من مستويات مع فريقه الحالي.

ويبلغ إدواردو من العمر 30 عاما، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد شارك الموسم الحالي في 25 مباراة مع الهلال، سجل فيها 14 هدفا، ليكمل 114 مشاركة مع الهلال، وقع خلالها على 74 هدفا.

تؤكد المصادر :

ان لاعب #الهلال ادواردو قد إقترب من الإتفاق مع النادي #الاهلي السعودي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل !

( الطرفين متكتمين على الصفقة اللاعب والنادي ) pic.twitter.com/rKeXnIHzXy — عايد العليوي MBS (@ayed_mbs) March 30, 2020